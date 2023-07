Women's EURO U19 2023: conosciamo le finaliste

I Campionati Europei femminili UEFA Under 19 si giocano in Belgio dal 18 al 30 luglio. Nel sorteggio del 26 aprile, le squadre sono state suddivise in due gironi da quattro. Le prime due classificate di ciascun girone si sono qualificate alle semifinali del 27 luglio, cui seguirà la finale tre giorni dopo.

Le partite della fase a eliminazione diretta SEMIFINALI

Giovedì 27 luglio

Paesi Bassi - Spagna 0-1 (Leburton Stadium, Tubize)

Francia - Germania 2-3 (dts) (RBFA Academy Stadium, Tubize)

FINALE

Domenica 30 luglio

Spagna - Germania (17:30, Den Dreef Stadium, Leuven) Orari CET

La Germania UEFA via Sportsfile

Turno 1: seconda Gruppo A6 (giocato in Israele)

V5-0 contro Israele, V2-1 contro Ucraina, S1-2 contro Austria

Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Norvegia)

V5-0 contro Repubblica d'Irlanda, V10-0 contro Croazia, V2-0 contro Norvegia

Migliore marcatrice qualificazioni: Loreen Bender (5)

Fase a gironi: seconda Gruppo A

V6-0 vs Austria, V2-0 vs Belgio, S1-3 vs Paesi Bassi

Semifinali: V3-2 dts vs Francia

Migliore marcatrice fase finale: Franziska Kett (3)

Partecipazioni in finale: 11

Miglior piazzamento: campione x 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011)

Spagna (campione in carica)

La Spagna UEFA via Sportsfile

Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Scozia)

V6-0 contro Scozia, V7-0 contro Svizzera, V2-0 contro Finlandia

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Svizzera)

V8-0 contro Bielorussia, V6-0 contro Slovenia, V1-0 contro Inghilterra

Migliore marcatrice qualificazioni: Lucia Moral (6)

Fase a gironi: Seconda Gruppo B

V3-0 vs Islanda, S2-0 vs Francia, V7-0 vs Cechia

Semifinali: V1-0 vs Paesi Bassi

Miglior marcatrice fase finale: Carla Camacho (3)

Partecipazioni in finale: 10

Miglior piazzamento: campione x 4 (2004, 2017, 2018, 2022)

I numeri comprendono anche Women's EURO U18 (dal 1997/98 al 2000/01

Dove e quando si gioca la finale di Women's EURO U19 2023? La finale si gioca al Den Dreef Stadium di Leuven alle 17:30 CET di domenica 30 luglio.