Women's EURO U19 2023: conosciamo la vincitrice

La Spagna ha battuto la Germania 3-2 ai rigori allo stadio Den Dreef di Leuven (Belgio) e ha vinto il suo quinto Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile.

UEFA.com riassume il suo cammino vincente al torneo del 2023.

Calendario e risultati

Spagna (campione in carica)

La Spagna UEFA via Sportsfile

Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Scozia)

V6-0 contro Scozia, V7-0 contro Svizzera, V2-0 contro Finlandia

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Svizzera)

V8-0 contro Bielorussia, V6-0 contro Slovenia, V1-0 contro Inghilterra

Migliore marcatrice qualificazioni: Lucia Moral (6)

Fase a gironi: seconda Gruppo B

V3-0 vs Islanda, S2-0 contro Francia, V7-0 contro Cechia

Semifinali: V1-0 contro Paesi Bassi

Finale: P0-0 (dts, 3-2 dcr) contro Germania

Miglior marcatrice fase finale: Carla Camacho (3)

Partecipazioni in finale: 10

Miglior piazzamento: campione x 5 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023)

I numeri comprendono anche Women's EURO U18 (dal 1997/98 al 2000/01

Highlights finale: Spagna - Germania 0-0 (dts, 3-2 dcr)