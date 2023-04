Il turno 2 di Women's EURO U19 2022/23: la guida

Il turno 2 di Women's EURO U19 si gioca fino all'11 aprile e deciderà le sette squadre che raggiungeranno le padrone di casa del Belgio nella fase finale che si giocherà dal 18 al 30 luglio, nonché promozioni e retrocessioni tra le leghe. Ogni girone si disputerà con la formula del mini torneo in una nazione ospitante

La Lega A è composta da 28 squadre, comprese le sette promosse dalla Lega B dal turno 1 di autunno. Vi partecipa anche il Belgio, nonostante sia qualificato di diritto alla fase finale come nazione ospitante. Le sette vincitrici dei gironi (più la migliore seconda se il Belgio vince il girone) si qualificheranno alla fase finale. Il sorteggio si terrà presso la sede della Federcalcio belga (RBFA) di Tubize il 26 aprile alle 10:00 CET. Le squadre classificate al quarto posto retrocederanno in Lega B per il turno 1 2023/24.

Le 24 squadre della Lega B, comprese quelle retrocesse dalla Lega A in autunno, si contenderanno la promozione per il turno 1 dell'edizione 2023/24.

Partite

Lega A

Gruppo A1 (5-11 aprile): Norvegia*, Germania, Repubblica d'Irlanda, Croazia

Gruppo A2 (5-11 aprile): Serbia, Polonia*, Svizzera, Cechia

Gruppo A3 (5-11 aprile): Francia, Portogallo*, Ungheria, Romania

Gruppo A4 (5-11 aprile): Spagna* (campione in carica), Inghilterra, Slovenia, Bielorussia

Gruppo A5 (5-11 aprile): Danimarca*, Svezia, Ucraina, Islanda

Vincitrice: Islanda

Gruppo A6 (5-11 aprile): Austria, Italia*, Grecia, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo A7 (5-11 aprile): Paesi Bassi*, Finlandia, Belgio (nazione ospitante fase finale), Bulgaria

*nazioni ospitanti dei gironi

Le sette vincitrici dei gironi raggiungono il Belgio alla fase finale. Se il Belgio arriva primo nel girone, si qualifica anche la migliore seconda.

Le quarte classificate retrocederanno in Lega B per il turno 1 del 2023/24.

La Spagna ha battuto la Norvegia nella finale del 2022, conquistando il quarto titolo. Francia e Svezia hanno raggiunto le semifinali, mentre anche Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Italia cercano di qualificarsi nuovamente.

Le ex campioni in gara sono Germania (6 titoli), Francia (5), Svezia (3), Danimarca (1), Inghilterra (1), Italia (1), Paesi Bassi (1) e Spagna.

L'Inghilterra ha battuto la Slovenia 5-0 al turno 1.

Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Slovenia e Ucraina sperano di debuttare in fase finale. Bielorussia, Repubblica Ceca e Ungheria si sono qualificate in precedenza solo come paesi ospitanti.

Lega B

Gruppo B1

Promossa in Lega A: Israele

Seconda: Macedonia del Nord*

Nel girone: Georgia, Gibilterra

Gruppo B2

Promossa in Lega A:

Seconda classificata: Lituania*

Altre nel girone: Moldavia, Andorra

Gruppo B3Promossa in Lega A: Irlanda del Nord*

Seconda: Kosovo

Nel girone: Cipro, Lettonia

Gruppo B4

Promossa in Lega A: Isole Faroe

Seconda: Malta

Nel girone: Armenia*

Gruppo B5 (5-11 aprile): Slovacchia*, Montenegro, Azerbaigian

Promosso in Lega A: Montenegro

Gruppo B6

Promosso in Lega A: Galles*

Seconda: Estonia

Nel girone: Kazakistan

Group B7 (5–11 April): Scotland, Albania*, Liechtenstein

Promosso in Lega A: Scozia

*nazioni ospitanti dei gironi

Le vincitrici dei gironi saranno promosse in Lega A per il turno 1 del 2023/24.