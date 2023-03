Fase finale EURO U19 femminile 2023: Belgio

Il Belgio ospiterà le fasi finali dei Campionati Europei UEFA Under 19 Femminili 2023 dal 18 al 30 luglio.

Alle padrone di casa si uniranno le sette squadre vittoriose nel Turno 2 di qualificazione, in programma ad aprile. Il sorteggio si terrà presso la sede della Federcalcio belga (RBFA) di Tubize il 26 aprile alle 10:00 CET. Il torneo fungerà anche da qualificazione UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Femminile Under 20 2024.

Sarà la prima volta che la RBFA organizza una fase finale femminile UEFA. I precedenti tornei maschili UEFA in Belgio includono EURO Under 16 nel 1995 ed EURO Under 17 del 2007. Il Leburton Stadium di Tubize, una degli stadi del 2007, è tra quelli usati quest'anno.

Quando sono le partite della fase finale EURO WU19?

Fase a gironi: 18, 21, 24 luglio

Semifinali: 27 luglio

Finale: 30 luglio

Dove si giocano le partite della fase finale EURO WU19?

Leburton Stadium, Tubize

RBFA Academy Stadium, Tubize

Den Dreef Stadium, Leuven

Van Roy Stadium, Denderleeuw

Chi ha vinto in passato EURO WU19?

Highlights finale 2022: Spagna-Norvegia 2-1

EURO WU19

2022: Spagna (Cechia)

2020 e 2021: non disputato a causa della pandemia da COVID-19

2019: Francia (Scozia)

2018: Spagna (Svizzera)

2017: Spagna (Irlanda del Nord)

2016: Francia (Slovacchia)

2015: Svezia (Israele)

2014: Paesi Bassi (Norvegia)

2013: Francia (Galles)

2012: Svezia (Turchia)

2011: Germania (Italia)

2010: Francia (Macedonia del Nord)

2009: Inghilterra (Bielorussia)

2008: Italia (Francia)

2007: Germania (Islanda)

2006: Germania (Svizzera)

2005: Russia (Ungheria)

2004: Spagna (Finlandia)

2003: Francia (Germania)

2002: Germania (Svezia)

EURO U18 FEMMINILE

2001: Germania (Norvegia)

2000: Germania (Francia)

1999: Svezia (Svezia)

1998: Danimarca (doppia finale contro la Francia)