Fase finale di Women's EURO Under 19 2022: migliori marcatrici

Il gol di Iris Omarsdottir nella finale dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19 è stato il terzo per l'attaccante norvegese. L'italiana Nicole Arcangeli ha invece chiuso il torneo come miglior marcatrice della fase finale.

Omarsdottir ha segnato dopo cinque minuti dal fischio d'inizio della finale del Městský Stadion di Ostrava ma non è bastato a vincere dato che la Spagna ha prima pareggiato e infine passata in vantaggio allo scadere.

L'attaccante italiana Arcangeli ha segnato cinque gol in Repubblica Ceca nonostante l'eliminazione dell'Italia nella fase a gironi.

Migliori marcatrici fase finale 5 gol: Nicole Arcangeli (Italia) 3 gol: Sarah Mattner (Germania), Iris Omarsdottir (Norvegia) 2 gol: Agnes Beever-Jones (Inghilterra), Judith Coquet (Francia), Ane Elexpuru, Lucia Moral, Mirari Uria (Spagna), Matilda Vinberg (Svezia) 1 goal: Grace Clinton, Jorja Fox (Inghilterra), Nesrine Bahlouli, Inès Benyahia, Noémie Mouchon, Louna Ribadeira (Francia), Sofie Zdebel (Germania), Chiara Beccari, Victoria Della Peruta (Italia), Oda Johansen, Cathinka Tandberg (Norvegia), Jùlia Bartel, Carmen Álvarez, Fiamma, Silvia Lloris, Clara Pinedo, Ornella Vignola (Spagna), Elma Nelhage (Svezia)

Con la doppietta nel 3-0 sulla Germania, l'inglese Sarah Mattner ha chiuso a quota tre gol insieme a Omarsdottir. Mirari Uria ha segnato l'unico gol della vittoria della Spagna sulla Svezia mentre Ane Elexpuru ha segnato in finale, ed entrambe hanno terminato gli Europei femminili U19 con due gol.