Calendario Europeo Under 19 femminile 2022: quando e dove si gioca?

La Francia campione in carica e la Repubblica Ceca padrona di casa daranno inizio al Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile il 27 giugno a Ostrava, come previsto dal calendario ufficiale.

I gironi Gruppo A: Repubblica Ceca (nazione ospitante), Italia, Spagna, Francia (campione in carica) Gruppo B: Svezia, Norvegia, Inghilterra, Germania

Sempre alla prima giornata, la Spagna affronta l'Italia a Opava nella seconda gara del Gruppo A, mentre il Gruppo B propone Svezia-Germania a Frýdek–Místek e Inghilterra-Norvegia a Karviná. Le partite proseguono il 30 giugno e il 3 luglio e le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno per le semifinali di tre giorni dopo. La finale è in programma il 9 luglio a Ostrava.

Stadi

Opava: Městský Stadium (fase a gironi, semifinale)

Karviná: Městský Stadium (fase a gironi, semifinale)

Ostrava: Městský Stadium (fase a gironi, finale), Bazaly Stadium (fase a gironi)

Frýdek–Místek: Stovky Stadium (fase a gironi)

Calendario e risultati

Orari CET

Fase a gironi:

Lunedì 27 giugno

Gruppo A: Repubblica Ceca - Francia (11:00, Ostrava: Městský Stadium)

Gruppo B: Svezia - Germania (15:00, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Gruppo A: Spagna - Italia (17:30, Opava: Městský Stadium)

Gruppo B: Inghilterra - Norvegia (17:30, Karviná: Městský Stadium)

Giovedì 30 giugno

Gruppo A: Italia - Francia (15:00, Ostrava: Bazaly Stadium)

Gruppo B: Norvegia - Germania (15:00, Karviná: Městský Stadium)

Gruppo A: Repubblica Ceca - Spagna (17:30, Opava: Městský Stadium)

Gruppo B: Svezia - Inghilterra (17:30, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Domenica 3 luglio

Gruppo A: Francia - Spagna (17:30, Ostrava: Bazaly Stadium)

Gruppo A: Italia - Repubblica Ceca (17:30, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Gruppo B: Norvegia - Svezia (20:00, Opava: Městský Stadium)

Gruppo B: Germania - Inghilterra (20:00, Karviná: Městský Stadium)

Semifinali:

Mercoledì 6 luglio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (15:00, Opava: Městský Stadium o 17:30, Karviná: Městský Stadium)

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (15:00, Opava: Městský Stadium o 17:30, Karviná: Městský Stadium)

Finale:

Sabato 9 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (15:00, Ostrava: Městský Stadium)