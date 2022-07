Europeo Under 19 femminile 2022: calendario e risultati

La Spagna raggiunge la finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile grazie a un 1-0 sulla Svezia. Le furie rosse affronteranno la Norvegia, vincitrice con lo stesso risultato contro la Francia campione in carica nella seconda semifinale.

A decidere la prima sfida a Opava è un gol di Mirari Uria, a quota due marcature nel torneo, mentre la Svezia gioca in dieci l'ultima parte di gara per l'espulsione di Evelina Duljan per doppia ammonizione.

Stesso risultato a Karviná, dove un autogol di Eloise Sevenne regala alla Norvegia la quinta finale nonché la prima dal 2011.

Fase a eliminazione diretta Semifinali: mercoledì 6 luglio SF1: Spagna - Svezia 1-0 (Opava: Městský Stadium)

SF2: Norvegia - Francia 1-0 (Karviná: Městský Stadium) Finale: sabato 9 luglio Spagna - Norvegia (15:00, Ostrava: Městský Stadium) Orari CEST

Highlights terza giornata: Norvegia 1-0 Svezia

Il torneo riprende dopo le edizioni 2020 e 2021 annullate per la pandemia di COVID-19.

Classifiche

Calendario e risultati

Orari CET

Highlights: Italia - Francia 2-2

Prima giornata: lunedì 27 giugno

Gruppo A: Repubblica Ceca - Francia 3-0 (11:00, Ostrava: Městský Stadium)

Gruppo B: Svezia - Germania 2-0 (15:00, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Gruppo A: Spagna - Italia 3-1 (17:30, Opava: Městský Stadium)

Gruppo B: Inghilterra - Norvegia 4-1 (17:30, Karviná: Městský Stadium)

Dove guardare il torneo: TV/streaming

Seconda giornata: giovedì 30 giugno

Gruppo A: Italia - Francia 2-2 (Ostrava: Bazaly Stadium)

Gruppo B: Norvegia - Germania 2-1 (Karviná: Městský Stadium)

Gruppo A: Repubblica Ceca - Spagna 0-5 (Opava: Městský Stadium)

Gruppo B: Svezia - Inghilterra 1-0 (Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Terza giornata: domenica 3 luglio

Gruppo A: Francia - Spagna 1-1 (17:30, Ostrava: Bazaly Stadium)

Gruppo A: Italia - Repubblica Ceca 4-0 (17:30, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Gruppo B: Norvegia - Svezia 1-0 (20:00, Opava: Městský Stadium)

Gruppo B: Germania - Inghilterra 3-0 (20:00, Karviná: Městský Stadium)