Secondo turno degli Europei femminili Under 19 2021/22: Francia qualificata

Il secondo turno del nuovo Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA decide le sette squadre che raggiungeranno la Repubblica Ceca alla fase finale e le promozioni/retrocessioni tra le leghe.

Qualificate per la fase finale Repubblica ceca (padroni di casa)

Francia (vincitrice Gruppo 7)

La Lega A è formata da 28 squadre, comprese le sette promosse dalla Lega B durante il primo turno in autunno. La Repubblica Ceca parteciperà al secondo turno, anche se ha un posto garantito alla fase finale in veste di nazione ospitante. Le sette vincitrici dei gironi si qualificano alla fase finale, in programma dal 27 giugno al 9 luglio 2022. Il sorteggio si terrà il 18 maggio a Ostrava.

Le promozioni e le retrocessioni tra la Lega A e B prima del primo turno dell'edizione 2022/23 saranno confermate prima del sorteggio il 31 maggio.

La Francia ha trionfato nel 2018/19, l'ultima edizione regolarmente conclusa.

Anche Germania, Spagna, Svezia, Inghilterra, Danimarca, Italia, Olanda e Russia si sono aggiudicate il torneo in passato.

Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia e Ucraina sperano di raggiungere la Repubblica Ceca ed esordire alla fase finale.

Gruppo A1 (6-12 aprile): Danimarca, Svezia*, Polonia, Croazia

Gruppo A2 (6-12 aprile): Germania*, Finlandia, Russia, Bielorussia

Russia sospesa fino a nuovo aggiornamento

Gruppo A3 (6-12 aprile): Inghilterra*, Belgio, Islanda, Galles

Gruppo A4 (7-13 aprile): Austria*, Norvegia, Ucraina, Bulgaria

Gruppo A5 (6-12 aprile): Italia*, Svizzera, Ungheria, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo A6 (6-12 aprile): Spagna, Olanda, Portogallo*, Romania

Gruppo A7 (6-12 aprile)

Qualificate: Francia

Altre nel girone: Repubblica d'Irlanda, Grecia, Repubblica Ceca* (paese ospitante delle finali)

*Nazione ospitante

UEFA via Getty Images

Gruppo B1 (6-12 aprile): Irlanda del Nord*, Azerbaigian, Isole Faroe, Malta

Gruppo B2 (6-12 aprile): Slovenia*, Macedonia del Nord, Liechtenstein, Moldavia

Gruppo B3 (6-12 aprile)

Vincitrici del girone: Serbia, Montenegro,

Altre nel girone: Lituania, Lettonia*, Montenegro

Gruppo B4 (6-12 aprile): Scozia*, Kosovo, Estonia, Kazakistan

Gruppo B5 (5-11 aprile): Slovacchia, Georgia, Andorra*, Armenia

Gruppo B6 (5-11 aprile):

Vincitrice: Israele

Altre nel girone: Turchia*, Albania, Cipro

*Nazione ospitante

Lega A

Prime classificate nei gironi turno 1: Austria (Gruppo A1), Francia (campione in carica, A2), Germania (A3), Danimarca (A4), Inghilterra (A5), Spagna (A6), Italia (A7)

Seconde classificate nei gironi turno 1: Olanda (A1), Svezia (A2), Belgio (A3), Finlandia (A4), Svizzera (A5), Repubblica Ceca (nazione ospitante fase finale, A6), Norvegia (A7)

Terze classificate nei gironi turno 1: Ucraina (A1), Islanda (A2), Russia (A3), Ungheria (A4), Repubblica d'Irlanda (A5), Portogallo (A6), Polonia (A7)

Promosse dalla Lega B: Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia (migliore seconda), Romania, Galles

Lega B

Retrocesse dalla Lega A: Azerbaigian, Irlanda del Nord, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia

Seconde classificate nei gironi turno 1: Macedonia del Nord (B1), Albania (B3), Georgia (B4), Kosovo (B5), Montenegro (B6)

Terze classificate nei gironi turno 1: Isole Faroe (B1), Lituania (B2), Andorra (B3), Israele (B4), Liechtenstein (B5), Estonia (B6)

Quarti classificate nei gironi turno 1: Cipro (B1), Kazakistan (B2), Moldavia (B3), Malta (B4), Lettonia (B5), Armenia (B6)