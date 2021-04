Belgio, Lituania e Bielorussia ospiteranno EURO Under 19 femminile nel 2023, 2024 e 2025

Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi a Montreux (Svizzera), ha designato Belgio, Lituania e Bielorussia quali nazioni che ospiteranno la fase finale del Campionato Europeo Under 19 femminile rispettivamente nel 2023, 2024 e 2025.

Il Belgio ospiterà la sua prima fase finale femminile dopo aver organizzato tornei maschili come EURO Under 17 nel 2007. La Lituania ospiterà il torneo Under 19 femminile dopo aver ospitato quello Under 17 nel 2018.



La Bielorussia, che ha ospitato la competizione nel 2009, doveva essere la sede della fase finale Under 19 di quest'anno, che però è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19. La Repubblica Ceca era stata precedentemente selezionata come nazione ospitante per il 2022.