Cancellato Women's EURO U19 del 2020/21

NYON, SVIZZERA - 23 NOVEMBRE: un primo piano della coppa prima del sorteggio del turno di qualificazione dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19 2019/20, effettuato il 23 novembre 2018 presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera. (Photo by Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images)

SPORTSFILE