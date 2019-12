Le dieci osservate speciali di UEFA.com per il 2020

In tutta Europa non mancano giovani campionesse che ben presto potrebbero lasciare il segno: UEFA.com seleziona dieci esordienti di altrettante nazionalità.

Laia Aleixandri (ESP, 19 anni – Atlético Madrid)

Difensore centrale capace anche di giocare terzino destro, Aleixandri è titolare nell’Atlético che ha difeso il titolo e ha raggiunto i quarti di finale in Europa per la prima volta. Dopo l’esordio della Spagna Under 17 a soli 14 anni, ha vinto il Campionato Europeo di categoria nel 2015. A maggio di quest’anno ha segnato all’esordio in nazionale maggiore contro il Camerun, mentre a luglio è stata selezionata nella squadra ideale dell’Europeo Under 19.

Hanna Bennison (SWE, 17 – Rosengård)

La centrocampista è diventata titolare nel Rosengård ad aprile dopo alcune presenze nel 2018. Quindi ha vinto il campionato, mentre a novembre ha esordito in nazionale maggiore nella gara persa 3-2 contro gli Stati Uniti: davanti a 20.903 spettatori, è entrata sul 3-0 per le campionesse del mondo e ha segnato il primo dei due gol svedesi.

Emilie Bragstad (NOR, 18 – Trondheims-Ørn)

A luglio, a soli 17 anni, Bragstad ha segnato tre gol all’Europeo Under 19, di cui due contro le future campionesse della Francia. Anche se la stagione al Trondheims-Ørn si è conclusa prematuramente a settembre per infortunio, l’attaccante è chiaramente un grande talento e ha tutte le potenzialità per fare altrettanto bene al ritorno.

Lauren Hemp (ENG, 19 – Manchester City)

Il 2019 è stato l’anno del grande salto per l’attaccante, che nel 2018 aveva conquistato il terzo posto con l’Inghilterra in Coppa del Mondo FIFA Under 20. Approdata dal Bristol al City poco più di un anno fa, Hemp ha spiccato il volo in primavera ed è riuscita a esordire anche in nazionale maggiore. Un talento offensivo a tutto tondo.

Sophia Kleinherne (GER, 19 – FFC Frankfurt)

Seconda classificata all’Europeo Under 19 di quest’anno dopo il titolo Under 17 del 2016, Kleinherne gioca regolarmente nella difesa del Francoforte fin dal suo arrivo nel 2017. Il 9 novembre, ha esordito in nazionale maggiore contro l’Inghilterra ed è stata votata migliore in campo dopo un’ottima gara sulla fascia sinistra.

Anna Koivunen (FIN, 18 – HJK Helsinki)

Selezionata nella squadra ideale del torneo dopo il sorprendente terzo posto della Finlandia all’Europeo Under 17 dello scorso anno, Koivunen è stata acquistata dall’HJK in inverno e ha subito solo 15 gol in 20 partite, contribuendo al 23esimo titolo della squadra di Helsinki. Dunque, l’estremo difensore potrebbe esordire in UEFA Women's Champions League la prossima estate.

Melvine Malard (FRA, 19 – Lyon)

Capocannoniere e migliore giocatrice della Francia all’Europeo Under 19 in Scozia, Malard ha preso parte ai trionfi del Lione in UEFA Women's Champions League 2017/18 e 2018/19. Attaccante dalla potenza e dalla tecnica straordinarie, in questa stagione consolida la sua esperienza in prestito al Fleury 91.

Jamie-Lee Napier (SCO, 19 – Chelsea)

Anche se l’arrivo dell’australiana Sam Kerr al Chelsea ha fatto sensazione, quello di Napier dall’Hibernian potrebbe essere altrettanto importante. Con 22 gol in 33 gare, è stata infatti votata miglior giocatrice del campionato scozzese, mentre a luglio è stata la miglior giocatrice della Scozia padrona di casa all’Europeo Under 19. Il mese dopo ha ricevuto la prima convocazione in nazionale maggiore.

Sofie Svava (DEN, 19 – Rosengård)

Dotata di un sinistro sopraffino, la centrocampista ha vinto due campionati quest’anno, prima in Danimarca con il Brøndby e poi in Svezia con il Rosengård. Sempre nel 2019 è approdata in nazionale maggiore, giocando con regolarità le qualificazioni a UEFA Women's EURO 2021.

Nikita Tromp (NED, 17 – Zwolle)

Vivianne Miedema si era fatta conoscere superando il record di gol con l’Olanda all’Europeo Under 17 femminile. La scorsa stagione, Tromp l’ha eguagliata ha eguagliato i 18 gol stagionali di Miedema ed è arrivata a 27 marcature in carriera nella competizione, sette in più della sua connazionale. In questa stagione ne ha totalizzate altre otto nelle qualificazioni per l’Europeo Under 19, mentre con lo Zwolle è momentaneamente ferma a cinque in 10 partite.