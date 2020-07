Dove guardare EURO Under 19 femminile

Sei partite del Campionato Europeo Under 19 femminile 2017/18 saranno trasmesse in TV non solo in Europa, ma in tutto il mondo, grazie alle emittenti partner della UEFA. Inoltre, gli highlights di tutte le partite teletrasmesse saranno disponibili su UEFA.com e UEFA.tv (YouTube).

Partite trasmesse in TV



Tutte le partite della Svizzera nel girone

Semifinali

Finale

Emittenti partner



Bosnia-Erzegovina, Serbia, Slovenia: Sportklub (semifinali, finale)

Cina: Shankai/Super Sports (www.ssports.com)

Francia: L'Equipe (Svizzera - Francia, semifinali, finale)

Germania: Sport1 (eventuali partite della Germania nella fase a eliminazione diretta)

Israele: Charlton

America Latina: ESPN Play

Medio Oriente e Nordafrica: beIn Sports

Portogallo: Sport TV (semifinali, finale)

Svizzera: SRG (partite della Svizzera nel girone, semifinali e finale su SRF zwei, RTS Deux, RSI la 2)

USA: ESPN/Univision

Streaming su UEFA.com/UEFA.tv (YouTube)



Tutti i territori TRANNE quelli elencati di seguito:

Algeria, Samoa Americane, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Ciad, Cina, Cuba, Curaçao, Gibuti, Dominica, Egitto, Eritrea, Francia, Guyana Francese, Polinesia Francese, Germania, Grenada, Guadalupa, Guam, Guyana, Haiti, Iran, Iraq, Israele, Giamaica, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Martinica, Mauritania, Mayotte, Monaco, Montserrat, Marocco, Nuova Caledonia, Oman, Territori palestinesi, Portogallo, Porto Rico, Qatar, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre e Miquelon, São Tomé e Príncipe, Arabia Saudita, Somalia, Sudan del Sud, Sudan, Suriname, Svizzera, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Wallis e Futuna, Yemen