Sorteggio turno di qualificazione EURO Under 19 Femminile 2018/19

Il sorteggio per il turno di qualificazione dei Campionati Europei UEFA Under 19 Femminili 2018/19 si è svolto oggi a Nyon. Sonio in gara 48 squadre su 51 (un record) per conquistare un posto alla fase finale in Scozia.

Il sorteggio è stato effettuato da Emma McMaster, che ha capitanato l'Irlanda del Nord nella scorsa edizione del torneo e ha ritirato il premio Respect Fair Play a nome della squadra. Il Liechtenstein partecipa per la prima volta a una competizione femminile per nazionali.

Sorteggio turno di qualificazione

Gruppo 1 (1–7 ottobre): Inghilterra, Slovacchia, Croazia*, Malta

Gruppo 2 (3–9 ottobre): Svizzera, Turchia*, Azerbaigian, Cipro

Gruppo 3 (3–9 ottobre): Svezia*, Slovenia, Israele, Kazakistan

Gruppo 4 (2–8 ottobre): Norvegia, Repubblica Ceca, Bosnia-Erzegovina*, Georgia

Gruppo 5 (3–9 ottobre): Finlandia, Ungheria*, Moldavia, ERJ Macedonia

Emma McMaster riceve il premio Respect Fair Play da Anne Rei, presidente del Comitato calcio femminile UEFA ©UEFA.com

Gruppo 6 (28 August–3 September): Danimarca, Serbia, Grecia, Liechtenstein*

Gruppo 7 (2–8 ottobre): Russia, Austria*, Montenegro, Lettonia

Gruppo 8 (2–8 ottobre): Repubblica d'Irlanda, Ucraina, Isole Faroe, Lituania*

Gruppo 9 (2–8 ottobre): Germania, Irlanda del Nord*, Estonia, Kosovo

Gruppo 10 (3–9 ottobre): Olanda*, Polonia, Bielorussia, Albania,

Gruppo 11 (1–7 ottobre): Italia, Portogallo, Romania, Bulgaria*

Gruppo 12 (2–8 ottobre): Belgio, Islanda, Galles, Armenia*

*Nazione ospitante

Qualificate direttamente al turno elite: Spagna, Francia

Qualificata direttamente alla fase finale: Scozia (nazione ospitante)

Verso la fase finale in Scozia

• Le prime due classificate di ogni girone e le due seconde con i migliori risultati contro le prime due nel proprio girone raggiungono Spagna e Francia al turno elite, che verrà sorteggiato il 23 novembre 2018 e disputato nella primavera 2019.

• Quindi, sette squadre si qualificheranno per la fase finale in Scozia nell'estate 2019.

• La fase finale decreterà anche le squadre europee qualificate per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2020.