Confermata la griglia del turno elite di EURO WU19

Le campionesse in carica della Spagna e le ex campionesse di Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Inghilterra, Italia, Olanda e Russia fanno parte delle 28 squadre che hanno superato il turno di qualificazione dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19. Il sorteggio del turno elite si terrà invece il 24 novembre alle 11:00CET.



Le nazioni qualificate (vincitrici dei gironi per prima):

Gruppo 1: Germania, Islanda

Gruppo 2: Inghilterra, Slovenia, Galles*

Gruppo 3: Danimarca, Slovacchia

Gruppo 4: Spagna (detentori), Azerbaijan

Gruppo 5: Norvegia, Portogallo

Gruppo 6: Olanda, Repubblica d'Irlanda

Gruppo 7: Francia, Italia

Gruppo 8: Austria, Belgio

Gruppo 9: Repubblica Ceca, Svezia

Gruppo 10: Ungheria, Turchia, Scozia*

Gruppo 11: Serbia, Finlanda, Israele*

Gruppo 12: Polonia, Russia, Grecia*

*Terze classificate con i risultati migliori contro le prime due del proprio girone.

Qualificata alla fase finale: Svizzera (nazione ospitante)

Riepilogo turno di qualificazione

Capocannoniere: Fenna Kalma (Olanda) 9

L'Olanda ha eguagliato il record della competizione di 32 gol messi a segno in un mini torneo.

Germania, Inghilterra, Spagna, Norvegia e Repubblica Ceca hanno vinto tre partite su tre senza subire gol.

Sorteggio turno elite (11:00CET, 24 novembre, Nyon)

Le nazionali verranno suddivise in quattro fasce in base ai risultati del turno di qualificazione.

Le squadre verranno suddivise tramite sorteggio in sette gironi da quattro; ulteriori restrizioni verranno confermate in vista del sorteggio.

Le partite dei sette mini tornei in sede unica si disputeranno in primavera. Le vincitrici dei gironi raggiungeranno i padroni di casa della Svizzera nella fase finale che si giocherà dal 18 al 30 luglio.

All'inizio della mattinata del sorteggio si terrà quello per il turno di qualificazione del 2018/19.

Il cammino verso la Svizzera

Sorteggio turno elite: 11:00CET, 24 novembre, Nyon

Turno elite: 2–10 aprile e 4–12 giugno

Sorteggio fase finale: giugno in data da stabilire, Svizzera

Fase finale: 18–30 luglio, Svizzera