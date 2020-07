La finale di WU19 EURO di domenica: Francia-Spagna

Domenica alle 20:30CET (19:30 ora locale), la Francia campione in carica sfida la Spagna nella finale degli Europei Femminili Under 19 UEFA in programma al Windsor Park di Belfast, partita trasmessa in diretta da Eurosport.

Dati più importanti

Francia

Migliore risultato nel torneo: campione x 4 (2003, 2010, 2013, 2016)

Precedenti finali: 8 (V4 L4)

Capocanonniere nel torneo: Mathilde Bourdieu 2

Spagna

Migliore risultato nel torneo: campione x 1 (2004)

Precedenti finali: 6 (V1 P5)

Capocanonniere nel torneo: Patricia Guijarro 3

Precedenti in finale

2016: Francia 2-1 Spagna (Senec, Slovacchia)

Mondiali Under 20 FIFA

A Francia e Spagna si uniranno Germania, Olanda e Inghilterra (che ha battuto la Scozia 2-0 nello spareggio) in occasione dei Mondiali FIFA Under 20 del 2018 che si terranno in Francia dal 7 al 26 agosto in Francia.

Segui la finale @UEFAWomensEURO su Twitter e Facebook utilizzando #WU19EURO.