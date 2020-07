Confermata la griglia delle semifinali EURO WU19

Si è delineata lunedì al termine della fase a gironi la griglia delle semifinaliste dei Campionati Europei Femminili UEFA Under 19.

Semifinali EURO WU19 (si giocheranno giovedì al Windsor Park di Belfast)

Olanda - Spagna (16:00CET, 15:00 locali) – in diretta su Eurosport 1

Germania - Francia (20:00CET, 19:00 locali) – in diretta su Eurosport 1

Spareggi per il Mondiale Femminile FIFA U20 (giovedì al Mourneview Park di Lurgan)

Scozia - Inghilterra (20:00CET, 19:00 locali)

I campioni in carica della Francia hanno recuperato per il secondo anno consecutivo la sconfitta della prima giornata qualificandosi in semifinale. La vittoria di lunedì sull'Inghilterra gli ha infatti garantito un posto tra le ultime quattro del torneo. Le francesi affronteranno i sei volte campioni (un record) della Germania che hanno vinto il Gruppo A con una giornata d'anticipo. Le tedesche però non sollevano il trofeo dal 2011.

Nell'altra semifinale, l'Olanda, prima del Gruppo B, prosegue sulle orme della nazionale maggiore femminile che si è aggiudicata UEFA Women's EURO 2017. Le olandesi affronteranno la Spagna, seconda del girone come accade ormai da tre edizioni; le spagnole nel 2016 in Slovacchia hanno battuto l'Olanda per 4-3 nella stessa fase della competizione.

Se le semifinali dovessero andare ai rigori, la sequenza dagli 11 metri si calcerebbe con lo sperimentale formato 'ABBA'. Alle squadre è inoltre permessa una quarta sostituzione nei supplementari.

Le ultime tre partite del torneo si giocheranno al Windsor Park ©IFA

La finale di EURO WU19, che si disputerà domenica alle 20:30CET (19:30 locali) a Belfast, verrà trasmessa su Eurosport.

Le quattro semifinaliste inoltre si sono qualificate di diritto al Mondiale Femminile FIFA U20 in Francia. Tuttavia, dato che la Francia è qualificata automaticamente in quanto nazione ospitante, l'ultimo posto disponibile per una squadra europea si deciderà giovedì tramite lo spareggio tra le due terze dei gironi - ovvero Scozia e Inghilterra. Il torneo si giocherà dal 7 al 26 agosto 2018.

