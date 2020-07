Sorteggio fase finale EURO WU19 2017

Il sorteggio

Gruppo A: Irlanda del Nord (nazione ospitante), Germania, Scozia, Spagna

Gruppo B: Italia, Olanda, Francia, Inghilterra



Il sorteggio è stato condotto da Nadine Kessler, due volte vincitrice della competizione e Calciatrice Europea dell'Anno nel 2014. La giocatrice è stata accompagnata dal Ct della nazionale maschile dell'Irlanda del Nord, Michael O'Neill, e da Julie Nelson, difensore della nazionale femminile nordirlandese.

Statistiche

• Sei nazioni hanno vinto in precedenza la competizione: Germania (4 titoli), Francia (4), Inghilterra (1), Italia (1), Olanda (1) e Spagna (1).

• Francia e Olanda si sono già incrociate in questa stagione. Le due squadre hanno infatti pareggiato 0-0 nel turno elite che ha visto gli Orange qualificarsi. I detentori della Francia si sono qualificati come migliore seconda.

• La Spagna è arrivata seconda nelle ultime tre stagioni (quattro volte seconda nelle ultime cinque).

• Spagna (sei partite), Inghilterra (3) e Germania (3) si sono qualificate per la fase finale in Irlanda del Nord a punteggio pieno.

• L'Irlanda del Nord sarà la 29esima nazione diversa a prendere parte a una fase finale EURO WU19.

Date da segnare in agenda

Fase a gironi: 8, 11, 14 agosto (Ballymena, Belfast, Lurgan, Portadown)

Semifinali: 17 agosto (Belfast)

Finale: 20 agosto (Belfast)



Coppa del Mondo Femminile FIFA U20 del 2018

L'Europa ha a disposizione quattro posti per la fase finale che si giocherà in Francia dal 7 al 28 agosto del prossimo anno, con i padroni di casa qualificati di diritto. Le quattro semifinaliste staccheranno il pass per la Francia, ma se la nazionale francese farà parte delle ultime quattro, allora il 17 agosto a Ballymena si giocherà uno spareggio tra le due terze dei gironi.