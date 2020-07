Completato il quadro delle fasi finali di EURO WU19

Il quadro delle otto squadre che parteciperanno al Campionato Europeo UEFA Femminile Under 19 del 2017 in Irlanda del Nord è completato dopo che Germania e Francia – le due nazioni con più successi nella storia della competizione – si sono assicurate il loro posto.

Chi si è qualificato?

Inghilterra, Francia* (miglior seconda), Germania, Italia, Olanda, Irlanda del Nord (nazione ospitante), Scozia, Spagna

Lo sapevi?

La fase finale include sei squadre che si sono laureate campioni in passato: Germania (4 titoli), Francia (4), Inghilterra (1), Italia (1), Olanda (1) e Spagna (1).

L'Irlanda del Nord sarà la 29esima nazione a partecipare alle fasi finali di EURO WU19.

La Spagna è arrivata seconda nelle ultime tre edizioni, e in quattro delle ultime cinque.

Sarà la quarta presenza consecutiva della Spagna, un record.

La Scozia non ha superato la fase a gironi nelle precedenti quattro presenze.

Spagna (sei partite), Inghilterra (3) e Germania (3) si sono qualificate a punteggio pieno. La Spagna ha segnato 39 gol, subendone due. Olanda (6 partite) e Inghilterra non sono mai state trafitte.

Cosa succede ora?

Il sorteggio si disputerà a Belfast il 22 giugno, quando le squadre verranno suddivise in due gruppi da quattro per le fasi finali in Irlanda del Nord dall'8 al 20 agosto. Le prime due di ogni girone di qualificheranno per le semifinali.