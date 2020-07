Anteprima turno elite EURO WU19

Il turno elite di EURO WU19 comincia questa settimana con 24 squadre in campo per sette posti nella fase finale di agosto in Irlanda del Nord.

Ogni girone si decide nell'arco di sei giorni attraverso il formato del round-robin, con la prima sezione che comincia il 4 aprile e con l'ultima che finisce il 12 giugno.

Gironi turno elite (*nazione ospitante)

Gruppo 1 (26–31 maggio): Spagna, Belgio, Ungheria*, Russia

La Spagna è arrivata seconda nelle ultime tre stagioni, e in quattro delle ultime cinque. Le spagnole nel turno di qualificazione hanno segnato 30 gol senza subirne nemmeno uno.

Gruppo 2 (5–10 aprile): Inghilterra, Repubblica Ceca, Danimarca, Turchia*

L'Inghilterra si è qualificata in otto delle ultime dieci fasi finali, vincendo nel 2009. La Repubblica Ceca non ha mai raggiunto la fase finale.

Gruppo 3 (6–11 aprile): Francia (detentori), Olanda*, Slovenia, Portogallo

Francia (2016) e Olanda (2014) sono due delle ultime tre vincitrici di questa competizione.

Gruppo 4 (4–9 aprile): Finlandia, Repubblica d'Irlanda*, Scozia, Ucraina

Tutte e quattro le squadre avevano già raggiunto la fase finale in precedenza: Scozia (4 volte), Finlandia (3), Irlanda (1) e Ucraina (1).

L'esultanza della Norvegia nel turno di qualificazione ©PZPN

Group 5 (5–10 aprile): Serbia, Svezia, Norvegia*, Italia

La Svezia ha vinto due degli ultimi cinque titoli, mentre l'Italia ha battuto la Norvegia nella finale del 2008. La Serbia ha vinto tutte le partite delle qualificazioni.

Gruppo 6 (7–12 giugno): Germania*, Polonia, Svizzera, Islanda

Insieme alla Francia, la Germania ha vinto il record di quattro titoli, ma non ne vince uno dal 2011 – la Svizzera li ha eliminati nella fase a gironi della passata stagione.

Cosa succede dopo?

Le sei vincenti dei gironi e la seconda con i migliori risultati contro la prima e terza del proprio gruppo si uniranno alla padrona di casa dell'Irlanda del Nord nella fase finale che si disputerà dall'8 al 20 agosto. Il sorteggio verrà effettuato a Belfast il 22 giugno.