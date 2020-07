Serbia, Svezia, Norvegia per l'Italia nell'elite round

Si è svolto il sorteggio della fase elite del Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile, che decreterà le sette qualificate per la fase finale in Irlanda del Nord.



Sorteggio fase elite

Gruppo 1: Spagna, Belgio, Ungheria*, Russia

Gruppo 2: Inghilterra, Repubblica Ceca, Danimarca, Turchia*

Gruppo 3: Francia (campione in carica), Olanda*, Slovenia, Portogallo

Gruppo 4: Finlandia, Repubblica d'Irlanda*, Scozia, Ucraina

Gruppo 5: Serbia, Svezia, Norvegia*, Italia

Gruppo 6: Germania*, Polonia, Svizzera, Islanda

* nazioni ospitanti

Qualificata direttamente alla fase finale: Irlanda del Nord (nazione ospitante)

Verso la fase finale in Irlanda del Nord

• Verranno designate le nazioni che ospiteranno i gironi, in programma dal 3 all'11 aprile o dal 5 al 13 giugno. Le sei vincitrici dei gironi e la seconda classificata con i migliori risultati contro la prima e la terza nel rispettivo girone raggiungeranno l'Irlanda del Nord alla fase finale, in programma dall'8 al 20 agosto.