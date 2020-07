Le fasce del sorteggio di venerdì per il turno elite di EURO WU19

Sono state confermate le fasce per il sorteggio del turno elite dei Campionati Europei Femminili UEFA Under 19, con le 22 squadre che si sono qualificate dal turno di qualificazione che si sono unite alle teste di serie Inghilterra e Spagna. Il sorteggio si terrà venerdì 11 novembre alle 11:00CET.

Procedure del sorteggio

• Le squadre sono suddivise in quattro fasce sulla base dei risultati del turno di qualificazione, con Francia, Inghilterra e Germania in Fascia 1 come teste di serie dopo aver ricevuto il pass per la qualificazione.

• Le squadre sono suddivise tramite sorteggio in sei gironi da quattro squadre, con una scelta poi per ospitare le partite. Nessuna nazionale può incontrarne un'altra che ha già sfidato nel turno di qualificazione.

Le fasce

Fascia A: Francia (detentori), Inghilterra, Germania, Spagna, Finlandia, Serbia

Fascia B: Repubblica d'Irlanda, Belgio, Olanda, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca

Fascia C: Svizzera, Ungheri, Slovenia, Scozia, Danimarca, Norvegia

Fascia D: Islanda, Italia, Portogallo, Tuchia, Ucraina, Russia

Verso l'Irlanda del Nord

• Le partite si disputeranno tra il 3 e l'11 aprile, o il 5 e 13 giugno. Le sei vincenti dei gironi e la seconda con i risultati migliori contro la prima e terza del proprio gruppo, raggiungeranno l'Irlanda del Nord nella fase finale che si terrà dall'8 al 20 agosto.