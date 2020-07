Le finaliste dominano la Squadra del Torneo WU19

La Francia, vincitrice dei Campionati Europei Femminili UEFA Under 19, e la Spagna vice-campione d'Europa, hanno fornito sei giocatori a testa alla Squadra ufficiale del Torneo.

Le 18 giocatrici selezionate sono state scelte dagli osservatori tecnici UEFA durante la fase finale in Slovacchia, dall'ex Ct delle giovanili di Finlandia e Galles, Jarmo Matikainen, e da Monica Jorge, responsabile del calcio femminile nella federcalcio portoghese (FPF). Oltre alle 12 calciatrici che hanno preso parte alla finale, ci sono altre sei che si sono ugualmente messe in mostra nelle squadre battute in semifinale – cinque dell'Olanda e Géraldine Reuteler della Svizzera.

Il capitano della Francia, Théa Greboval, e la centrocampista della Spagna, Sandra Hernández, erano entrambe nella Squadra del Torneo del 2015. Beatriz Beltrán, Patri Guijarro, Clara Mateo e Andrea Sánchez Falcón erano invece nella Squadra del Torneo femminile U17 del 2013/14, mentre Guijarro, Reuteler e Lucía García hanno fatto parte della selezione WU17 della passata stagione. Reuteler e Ashleigh Weerden, entrambe nate nel 1999, erano due delle tre più giovani calciatrici della competizione.

La Squadra del Torneo 2016

Portieri

Mylène Chavas (Francia)

Paulina Quaye (Olanda)

Difensori

Théa Greboval (Francia)

Beatriz Beltrán (Spagna)

Carmen Menayo (Spagna)

Vita van der Linden (Olanda)

Ashleigh Weerden (Olanda)

Centrocampiste

Sandra Hernández (Spagna)

Patri Guijarro (Spagna)

Grace Geyoro (Francia)

Andrea Sánchez Falcón (Spagna)

Perle Morroni (Francia)

Michelle Hendricks (Olanda)

Lucía García (Spagna)

Attaccanti

Jill Roord (Olanda)

Marie-Antoinette Katoto (Francia)

Géraldine Reuteler (Svizzera)

Clara Mateo (Francia)

Non appena verrà pubblicata la relazione tecnica del 2016, ci saranno maggiori dettagli. Leggi l'edizione del 2015.