La Francia avvicina la Spagna

Dopo aver conquistato il titolo femminile U19, e nonostante le tre finali perse questa estate, la Francia rimane la nazione europea ad aver vinto più titoli UEFA.

Fatti salieni

• La Spagna ha vinto in totale 35 titoli tra calcio e futsal, e l'unico che le manca in bacheca è UEFA Women's EURO (si è qualificata per le finali femminili 2017).

• La Germania vanta 30 trofei calcistici contro i 28 della Spagna.

Maggior numero di trofei: EURO, U21, U19, U17, WEURO, WU19, WU17, FEURO, FU21, AMA

1 Spagna 35 (3, 4, 8, 8, 0, 1, 3, 7, 0, 1)

2 Germania 30* (3, 1, 3, 3, 8, 6, 5, 0, 0, 1**)

3 Francia 16 (2, 1, 7, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 0)

4 Russia 12**** (1, 3, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0)

5 Italia 11 (1, 5, 1***, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0)

6 Portogallo 9 (1, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

7= Inghilterra 6 (0, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0)

7= Olanda 6 (1, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0)

*inc Germania Ovest

**1974 UEFA Amateur Cup condivisa con la Jugoslavia

***Il totale dell'Italia non include il titolo U16 annullato nel 1987

****inc Unione Sovietica

Record per competizione in grassetto

Ha vinto tutti i titoli maschili e femminili senior e giovanili

Germania (30)

Hanno vinto tutti i titoli maschili senior e giovanili

Spagna (23)

Francia (11)

Germania (10)

Russia (9)

Italia (8)

Hanno vinto tutti i titoli maschili U21/giovanili

Spagna (20)

Francia (8)

Russia (8)

Germania (7)

Italia (7)

Inghilterra (5)

Ha vinto tutti i titoli femminili senior e giovanili

Germania (19)

Hanno vinto tutti i titoli femminili giovanili

Germania (11)

Spagna (4)

Hanno vinto tutti i titoli calcio e futsal maschili senior

Spagna (10)

Italia (3)

Russia (2)

Legenda: EURO=Europei UEFA, U21=U23+21, U19=U18+U19, U17=U16+U17, WEURO=UEFA Women's EURO, WU19/WU17=Women's U19+U18/U17, FEURO=UEFA Futsal EURO, FU21=U21 Futsal, AMA=UEFA Amateur Cup, Italics=Defunct