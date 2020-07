La Spagna vola in finale con Sandra

La tripletta di Sandra Hernández manda la Spagna in finale

L'Olanda passa in vantaggio due volte ma alla fine si deve arrendere

Nuria Garrote e Nahikari García diventano le primi calciatrici a disputare cinque semifinali in una competizione giovanile UEFA

La Spagna affronterà la Francia in finale domenica alle 19:00CEST a Senec

Guarda gli highlights a partire dalla mezzanotte CET

La Spagna conquista la terza finale consecutiva al Campionato Europeo femminile UEFA Under 19 grazie alla tripletta del capitano Sandra Hernández nella sfida terminata con sette gol complessivi contro l'Olanda.

La gara si accende al 22' quando il capitano dell'Olanda Michelle Hendriks trova Suzanne Admiraal per la rete del vantaggio iniziale. Poco dopo, Sandra Hernández pareggia con una punizione calciata da 30 metri.

L'Olanda passa nuovamente avanti dopo un'ora di gioco con Jill Roord, ma ancora una volta Sandra riesce a pareggiare subito concretizzando l'assist di Andrea Sánchez, che cinque minuti più tardi porta in vantaggio la Spagna. Sandra realizza il terzo gol personale all'81', e la rete a sei minuti dal termine di Hendriks non è sufficiente all'Olanda per recuperare il passivo.

Migliore in campo: Sandra Hernández (Spagna)

