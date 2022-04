WU19EURO: record e statistiche

Squadre campioni (paese ospitante)

EURO femminile Under 19

2020 e 2021: cancellato per la pandemia COVID-19

2019: Francia (Scozia)

2018: Spagna (Svizzera)

2017: Spagna (Irlanda del Nord)2016: Francia (Slovacchia)

2015: Svezia (Israele)

2014: Olanda (Norvegia)

2013: Francia (Galles)

2012: Svezia (Turchia)

2011: Germania (Italia)

2010: Francia (Macedonia del Nord)

2009: Inghilterra (Bielorussia)

2008: Italia (Francia)

2007: Germania (Islanda)

2006: Germania (Svizzera)

2005: Russia (Ungheria)

2004: Spagna (Finlandia)

2003: Francia (Germania)

2002: Germania (Svezia)

EURO femminile Under 18

2001: Germania (Norvegia)

2000: Germania (Francia)

1999: Svezia (Svezia)

1998: Danimarca (doppia finale contro Francia)

Vittorie più ampie

Turno di qualificazione/primo turno: Svizzera - Georgia 23-0, 2015/16

Turno elite/secondo turno: Spagna - Serbia 11-0, 2006/07; Olanda - Lituania 11-0, 2010/11

Fasi finali: Germania - Bielorussia 9-0, 2008/09

Finale: Germania - Norvegia 8-1, 2010/11

Più gol in una singola partita

Qualificazioni: Marcela Ižová (Slovacchia) 8 - Bosnia Ed Eerzegovina, 1998/99

Fasi finali: Elena Danilova (Russia) 4 gol - Olanda, 2005/06

Capocannonieri stagionali

2018/19: Sjoeke Nüsken (Germania) 12

2017/18: Fenna Kalma (Olanda) 13

2016/17: Lucía García (Spagna) 13

2015/16: Sippie Folkertsma (Olanda) 11

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 20

2013/14: Stina Blackstenius (Svezia) 12

2012/13: Jovana Damnjanović (Serbia) 14

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 13

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 13

2009/10: Rebecca Dempster (Scozia) 10

2008/09: Lidija Kuliš (Bosnia-Erzegovina), Dzsenifer Marozsán (Germania) 10

2007/08: Kim Kulig (Germania) 12

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia) 12

2005/06: Elena Danilova (Russia) 17

2004/05: Elena Danilova (Russia) 15

2003/04: Anja Mittag (Germania) 12

2002/03: Yulya Korniyevets (Ucraina) 9

2001/02: Nicole Gassmann (Svizzera), Suzanne Grant (Scozia) 8

2000/01: Olga Aniskovtseva (Bielorussia), Donna James (Scozia), Petra Wimbersky (Germania) 8

1999/2000: Laura del Río (Spagna), Jessica Thorn (Finlandia) 9

1998/99: Helena Hasselberg (Svezia) 11

1997/98: Therese Lundin (Svezia) 11

Vivianne Miedema ©Sportsfile

Capocannonieri fasi finali

2018/19: Melvine Malard (Francia) 4

2017/18: Olga Carmona (Spagna), Dajan Hashemi (Danimarca), Paulina Krumbiegel (Germania), Alisha Lehmann (Svizzera), Andrea Norheim (Norvegia), Géraldine Reuteler (Svizzera), Lynn Wilms (Olanda) 2

2016/17: Patricia Guijarro (Spagna) 5

2015/16: Marie-Antoinette Katoto (Francia) 6

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 6

2013/14: Vivianne Miedema (Olanda) 6

2012/13: Pauline Bremer (Germania) 6

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 5

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 7

2009/10: Lieke Martens (Olanda), Turid Knaak (Germania) 4

2008/09: Sofia Jakobsson (Svezia) 5

2007/08: Marie Pollmann (Germania) 4

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia), Fanndis Fridriksdóttir (Islanda), Ellen White (Inghilterra) 3

2005/06: Elena Danilova (Russia) 7

2004/05: Elena Danilova (Russia) 9

2003/04: Anja Mittag (Germania) 6

2002/03: Shelley Thompson (Germania) 4

2001/02: Claire Morel (Francia), Barbara Müller (Germania) 4

2000/01: Marie Knutsen (Norvegia), Petra Wimbersky (Germania) 2

1999/2000: Laura del Río (Spagna) 7

1998/99: Christina Albertsen (Svezia) 4

1997/98: fase finale non disputata (quarti/semifinali/finale in due partite)

Capocannonieri assoluti

Fasi finali:

Elena Danilova (Russia) 17

Marie-Laure Delie (Francia) 9

Toni Duggan (Inghilterra) 9

Stina Blackstenius (Svezia) 8

Tutte le partite:

Elena Danilova (Russia) 33

Stina Blackstenius (Svezia) 32

Agnese Ricco (Italia) 23

Isabel Kerschowski (Germania) 22

Elin Rubensson (Svezia) 21

Elena Terekhova (Russia) 21

Record di presenze

Fasi finali:

Nahikari García (Spagna) 15

Nuria Garrote (Spagna) 14

Isabel Kerschowski (Germania) 14



Tutte le partite:

Martina Moser (Svizzera) 32

Jordan Nobbs (Inghilterra) 31

Elena Terekhova (Russia) 31

Ksenia Tsybutovich (Russia) 31

Elena Morozova (Russia) 30

Elvira Todua (Russia) 30

Record di spettatori

Qualificazioni Germania - Finlandia, Ludwigshafen, 1999/2000, 6.002

Fasi finali: ERJ di Macedonia - Spagna, Skopje, 2009/10, 8.000

Finale: Spagna-Svezia, Netanya, 2015, 7.230

Varie

Vittorie consecutive a WU19 EURO: 22 – Germania (dal 13/07/2006 al 07/07/2008)

Presenze nelle fasi finali

17* Germania

16* Francia

15* Spagna

14* Inghilterra

13 Norvegia*

10* Svezia

9 Olanda*

8 Italia*, Svizzera

7 Danimarca

6 Scozia

4 Belgio, Russia

2 Finlandia, Islanda

1 Austria, Bielorussia, Repubblica Ceca*, Ungheria, Israele, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Portogallo, Polonia, Repubblica d’Irlanda, Romania, Serbia, Slovacchia, Turchia, Galles

*qualificata per l'edizione 2021/22