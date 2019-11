Il sorteggio verrà effettuato a Nyon alle 11:00 CET del 29 novembre.

• Le squadre verranno suddivise in fasce a seconda del ranking per coefficienti, con le sette più in alto in classifica nella fascia A, le sette successive nella B e così via.

Le fasce

Fascia A: Norvegia, Finlandia, Francia (detentori), Spagna, Belgio, Olanda, Germania

Fascia B: Inghilterra, Russia, Svizzera, Danimarca, Ungheria, Scozia, Portogallo

Fascia C: Islanda, Austria, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Irlanda del Nord

Fascia D: Repubblica d'Irlanda, Svezia, Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Romania, Israele, Croazia

• Nessuna vincitrice del turno di qualificazione potrà affrontare la seconda del proprio girone. Non ci sono restrizioni per le quattro migliori terze (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Israele e Romania).

• Ogni girone conterrà una squadra per fascia, e una nazione verrà scelta in seguito per ospitare i mini tornei dal 6 al 14 aprile.

• Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno la Georgia nella fase finale che si giocherà dal 21 luglio al 2 agosto.

In quale girone del turno di qualificazione erano le squadre?

Gruppo 1: Francia, Slovacchia, Romania*

Gruppo 2: Finlandia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Germania, Portogallo

Gruppo 4: Scozia, Polonia, Croazia*

Gruppo 5: Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo 6: Svizzera, Austria, Israele*

Gruppo 7: Spagna, Islanda

Gruppo 8: Russia, Italia

Gruppo 9: Olanda, Repubblica d'Irlanda

Gruppo 10: Belgio, Svezia, Bosnia-Erzegovina*

Gruppo 11: Inghilterra, Serbia

Gruppo 12: Danimarca, Ungheria

*Tra le quattro migliori terze