UEFA Women's EURO Under 17 2026: conosciamo le squadre della fase finale

I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si svolgeranno dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord.

Alle padrone di casa si uniranno le sette vincitrici dei gironi del turno 2 della Lega A e le otto squadre si sfideranno in due gironi da quattro (che verranno definiti dal sorteggio di mercoledì alle 15:00 CET a Belfast). Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali del 14 maggio, mentre la finale si disputerà tre giorni dopo.

Vi presentiamo le otto squadre in lizza per il titolo e per i cinque posti riservati all'Europa nei Mondiali Femminili FIFA Under 17 del 2026 in Marocco.

Le contendenti della fase finale di EURO WU17 Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda del Nord (paese ospitante), Norvegia, Polonia, Spagna

Date delle partite

Prima giornata fase a gironi: 4 e 5 maggio

Seconda giornata fase a gironi: 7 e 8 maggio

Terza giornata fase a gironi: 10 e 11 maggio



Semifinali e spareggi per la Coppa del Mondo: 14 maggio

Finale: 17 maggio

Le squadre in corsa

Turno 1: prima Gruppo A4 (giocato in Polonia)

3-1 contro Scozia, 3-2 contro Polonia, 5-0 contro Montenegro

Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Croazia)

2-1 contro Turchia, 1-0 contro Croazia, 3-2 contro Italia

Miglior marcatore: Bryony-Rose Brodie (5 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: seconda (2023/24)

Turno 1: prima Gruppo A5 (giocato in Croazia)

3-1 contro Croazia, 9-0 contro Macedonia del Nord, 3-1 contro Italia

Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Cechia)

7-0 contro Lettonia, 3-0 contro Romania, 1-1 contro Cechia

Miglior marcatore: Olivia Oulasvirta (7 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: semifinali (2017/18)

Women's EURO Under 17 2025: i cinque gol più belli

Turno 1: prima Gruppo ﻿A2 (giocato in Francia)

2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-0 contro Germania, 3-1 contro Belgio

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Serbia)

2-1 contro Islanda, 1-2 contro Serbia, 3-1 contro Austria

Migliori marcatori: Margot Collin, Léa Motyka (3 gol)

2024/25: semifinali

Miglior piazzamento: campione x 1 (2022/23)

Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)

2-1 contro Belgio, 0-1 contro Francia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda

Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Svezia)

2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-1 contro Svezia. 1-1 contro Danimarca

Migliori marcatori: Clara Choisy, Marie Kleemann (3 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: campione x 8 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22)

Turno 1: seconda Gruppo B4 (giocato in Lussemburgo)

1-2 contro Turchia, 2-1 contro Lussemburgo

Turno 2: prima Gruppo B2 - promossa, qualificata come nazione ospitante (giocato in Macedonia del Nord)

4-1 contro Lussemburgo, 3-1 contro Georgia, 3-0 contro Macedonia del Nord

Miglior marcatore: Abbie Smyth (5 gol)

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento: esordio alla fase finale

Turno 1: seconda Gruppo A7 (giocato in Serbia)

5-0 contro Bielorussia, 2-2 contro Serbia, 0-3 contro Danimarca

Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Norvegia)

3-1 contro Scozia, 5-0 contro Grecia, 2-1 contro Svizzera

Miglior marcatore: Mie Hoem (3 gol)﻿

2024/25: seconda

Miglior piazzamento: seconda (2024/25)

Finale Women's EURO U17 2025: Paesi Bassi - Norvegia 2-1 ﻿

Turno 1: seconda Gruppo A4 (giocato in Polonia)

9-0 contro Montenegro, 2-3 contro Inghilterra, 5-0 contro Scozia

Turno 2: prima Gruppo A7 (giocato in Galles)

3-0 contro Slovacchia, 4-1 contro Galles, 4-3 contro Paesi Bassi

Migliori marcatori: Zofia Burzan, Nikola Gałuszka (4 gol)

2024/25: fase a gironi

Miglior piazzamento: campione x 1 (﻿2012/13)

Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Portogallo)

6-1 contro Bulgaria, 2-0 contro Ungheria, 2-0 contro Portogallo

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Portogallo)

8-0 contro Kosovo, 7-1 contro Ungheria, 0-0 contro Portogallo

Miglior marcatore: Rocío Elaine (4 gol)

2024/25: fase a gironi

Miglior piazzamento: campione x 5 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18, 2023/24)