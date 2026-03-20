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UEFA Women's EURO Under 17 2026: conosciamo le squadre della fase finale

venerdì 20 marzo 2026

Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda del Nord (paese ospitante), Norvegia, Polonia e Spagna si sfideranno nella fase finale dal 4 al 17 maggio.

Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania , Irlanda del Nord (nazione ospitante), Norvegia, Polonia e Spagna giocheranno nella fase finale di Women's EURO U17
Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania , Irlanda del Nord (nazione ospitante), Norvegia, Polonia e Spagna giocheranno nella fase finale di Women's EURO U17 UEFA

I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 si svolgeranno dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord.

Alle padrone di casa si uniranno le sette vincitrici dei gironi del turno 2 della Lega A e le otto squadre si sfideranno in due gironi da quattro (che verranno definiti dal sorteggio di mercoledì alle 15:00 CET a Belfast). Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali del 14 maggio, mentre la finale si disputerà tre giorni dopo.

Vi presentiamo le otto squadre in lizza per il titolo e per i cinque posti riservati all'Europa nei Mondiali Femminili FIFA Under 17 del 2026 in Marocco.

Le contendenti della fase finale di EURO WU17

Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda del Nord (paese ospitante), Norvegia, Polonia, Spagna

Date delle partite

Prima giornata fase a gironi: 4 e 5 maggio
Seconda giornata fase a gironi: 7 e 8 maggio
Terza giornata fase a gironi: 10 e 11 maggio

Semifinali e spareggi per la Coppa del Mondo: 14 maggio
Finale: 17 maggio

Le squadre in corsa

Inghilterra

Turno 1: prima Gruppo A4 (giocato in Polonia)
3-1 contro Scozia, 3-2 contro Polonia, 5-0 contro Montenegro
Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Croazia)
2-1 contro Turchia, 1-0 contro Croazia, 3-2 contro Italia
Miglior marcatore: Bryony-Rose Brodie (5 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: seconda (2023/24)

Finlandia

Turno 1: prima Gruppo A5 (giocato in Croazia)
3-1 contro Croazia, 9-0 contro Macedonia del Nord, 3-1 contro Italia
Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Cechia)
7-0 contro Lettonia, 3-0 contro Romania, 1-1 contro Cechia
Miglior marcatore: Olivia Oulasvirta (7 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: semifinali (2017/18)

Women's EURO Under 17 2025: i cinque gol più belli

Francia

Turno 1: prima Gruppo ﻿A2 (giocato in Francia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-0 contro Germania, 3-1 contro Belgio
Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Serbia)
2-1 contro Islanda, 1-2 contro Serbia, 3-1 contro Austria
Migliori marcatori: Margot Collin, Léa Motyka (3 gol)
2024/25: semifinali
Miglior piazzamento: campione x 1 (2022/23)

Germania

Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)
2-1 contro Belgio, 0-1 contro Francia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda
Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Svezia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-1 contro Svezia. 1-1 contro Danimarca
Migliori marcatori: Clara Choisy, Marie Kleemann (3 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: campione x 8 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22)

Irlanda del Nord

Turno 1: seconda Gruppo B4 (giocato in Lussemburgo)
1-2 contro Turchia, 2-1 contro Lussemburgo
Turno 2: prima Gruppo B2 - promossa, qualificata come nazione ospitante (giocato in Macedonia del Nord)
4-1 contro Lussemburgo, 3-1 contro Georgia, 3-0 contro Macedonia del Nord
Miglior marcatore: Abbie Smyth (5 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: esordio alla fase finale

Norvegia

Turno 1: seconda Gruppo A7 (giocato in Serbia)
5-0 contro Bielorussia, 2-2 contro Serbia, 0-3 contro Danimarca
Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Norvegia)
3-1 contro Scozia, 5-0 contro Grecia, 2-1 contro Svizzera
Miglior marcatore: Mie Hoem (3 gol)﻿
2024/25: seconda
Miglior piazzamento: seconda (2024/25)

Finale Women's EURO U17 2025: Paesi Bassi - Norvegia 2-1 ﻿

Polonia

Turno 1: seconda Gruppo A4 (giocato in Polonia)
9-0 contro Montenegro, 2-3 contro Inghilterra, 5-0 contro Scozia
Turno 2: prima Gruppo A7 (giocato in Galles)
3-0 contro Slovacchia, 4-1 contro Galles, 4-3 contro Paesi Bassi
Migliori marcatori: Zofia Burzan, Nikola Gałuszka (4 gol)
2024/25: fase a gironi
Miglior piazzamento: campione x 1 (﻿2012/13)

Spagna

Turno 1: prima Gruppo A1 (giocato in Portogallo)
6-1 contro Bulgaria, 2-0 contro Ungheria, 2-0 contro Portogallo
Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Portogallo)
8-0 contro Kosovo, 7-1 contro Ungheria, 0-0 contro Portogallo
Miglior marcatore: Rocío Elaine (4 gol)
2024/25: fase a gironi
Miglior piazzamento: campione x 5 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18, 2023/24)

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