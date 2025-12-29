Clàudia Pina, Armisa Kuc, Alexia Putellas, Alessia Russo, Tessa Wullaert: chi ha segnato di più nel 2025?

Clàudia Pina (Barcelona e Spagna) è stata la miglior marcatrice di tutte le competizioni femminili UEFA del 2025 con 17 gol.

Pina è stata capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2024/25. Cinque dei suoi 10 gol sono arrivati quest'anno, tra cui una doppietta contro il Wolfsburg ai quarti di finale e contro il Chelsea in semifinale. Ne ha segnati altri due alla prima giornata di questa stagione, contro il Bayern München, e 10 nel 2025 con la Spagna: due a UEFA Women's EURO e otto nel trionfo in UEFA Women's Nations League, miglior risultato a pari merito con la belga Tessa Wullaert.

Chi è stata la miglior marcatrice in tutte le competizioni UEFA femminili del 2025 (club e nazionale)? 17 Clàudia Pina (Barcelona e Spagna) 11 Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget e Montenegro)

11 Ewa Pajor (Barcelona e Polonia)

11 Alexia Putellas (Barcelona e Spagna)

11 Alessia Russo (Arsenal e Inghilterra)

11 Tessa Wullaert (Twente e Belgio) 10 Sandy Baltimore (Chelsea e Francia)

10 Giulia Galli (Roma, Italia U17 e Italia U19)

10 Pernille Harder (Bayern München e Danimarca) 8 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg e Paesi Bassi)

8 Stina Blackstenius (Arsenal e Svezia)

8 Megi Doci (Vllaznia e Albania)

8 Rosalía Domínguez (Spagna U17 e e19)

8 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

8 Cristiana Girelli (Juventus e Italia)

8 Esther González (Spagna)

8 Michaela Khýrová (Sparta Praha e Cechia)

8 Clara Mateo (Paris FC e Francia)

8 Marie Preus (Vålerenga e Norvegia U17)

8 Lea Schüller (Bayern München e Germania)

8 Elisabeth Terland (Manchester United e Norvegia) Sono indicate solo le squadre con cui una giocatrice ha segnato nelle competizioni UEFA. In elenco solo le squadre maggiori salvo diversa indicazione.

Wullaert è stata una delle cinque giocatrici che si sono classificate seconde a pari merito in tutte le competizioni UEFA con 11 gol. Ha segnato contro il Portogallo agli Europei e altri due gol con l'Inter nella nuova UEFA Women's Europa Cup. Mancava dalle competizioni europee per club dal 2021/22.

A condividere il secondo posto con Wullaert troviamo Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget e Montenegro), Ewa Pajor (Barcelona e Polonia), Alexia Putellas (Barcelona e Spagna) e Alessia Russo, vincitrice della UEFA Women's Champions League con l'Arsenal e di EURO con l'Inghilterra.

Guarda lo splendido gol di Pina con la Spagna a EURO

Nelle singole competizioni, Melchie Dumornay dell'OL Lyonnes ha guidato la classifica della Women's Champions League con otto reti, mentre Mickäella Cardia e Amélie Delabre dell'Anderlecht hanno realizzato cinque gol in Women's Europa Cup insieme ad Andrene Smith dello Spartak Subotica.

Per quanto riguarda le nazionali, la Spagna ha avuto almeno la miglior marcatrice ex equo in tutte e quattro le competizioni UEFA, compresa Pina in Women's Nations League. Esther González è stata la miglior marcatrice a Women's EURO 2025 con quattro gol.

Celia Segura ha trascinato la Spagna agli Europei Under 19 con sette reti, vincendo l'edizione 2024/25 e il primo turno di qualificazione 2025/26. La sua connazionale Rosalía Domínguez è stata capocannoniere agli Europei Under 17 insieme alla norvegese Marie Preus.