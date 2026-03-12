Le ultime sul secondo turno di Women's EURO Under 17: Germania e Spagna raggiungono le padrone di casa dell'Irlanda nella fase finale
giovedì 12 marzo 2026
Il secondo turno decide le sette squadre che raggiungeranno le padrone di casa dell'Irlanda del Nord alla fase finale, oltre alle promozioni e alle retrocessioni tra le leghe.
Il secondo turno del Campionato Europeo UEFA Under femminile mette in palio sette posti per la fase finale in Irlanda del Nord, oltre alla promozione e alla retrocessione tra le leghe.
La Lega A, in programma fino al 20 marzo, decide le squadre che raggiungeranno l'Irlanda del Nord alla fase finale, in programma dal 4 al 17 maggio. Le sette vincitrici dei gironi accederanno al sorteggio di 25 marzo alle 15:00 CET (14:00 ora locale) presso il National Football Stadium di Belfast. Oltre alle padrone di casa, al momento sono qualificate Germania e Spagna. La fase finale funge anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile del 2026 in Marocco.
Le squadre, inoltre, saranno promosse e retrocesse tra le Leghe A e B prima del primo turno del 2026/27. L'Irlanda del Nord ha già conquistato la promozione dalla Lega B, che è inziata il 26 febbraio e dura fino all'8 aprile, pur avendo un posto assicurato alla fase finale in veste di nazione ospitante.
Gironi del secondo turno di Women's EURO Under 17
Lega A
• Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno le padrone di casa dell'Irlanda del Nord alla fase finale.
• Le sette quarte classificate retrocedono in Lega B per il primo turno della stagione 2026/27.
Gruppo A1 (completato)
Alla fase finale: Germania
Restano in Lega A per il turno 1 della Lega A 2026/27: Danimarca, Svezia (squadra ospitante)
Retrocessa in Lega B: Repubblica d'Irlanda
Gruppo A2 (13–19 marzo): Inghilterra, Italia, Croazia (nazione ospitante), Turchia
Gruppo A3 (9–15 marzo): Finlandia, Cechia (nazione ospitante), Romania, Lettonia
Gruppo A4 (14–20 marzo): Francia, Austria, Serbia (nazione ospitante), Islanda
Gruppo A5 (12–18 marzo): Svizzera, Norvegia (nazione ospitante), Scozia, Grecia
Gruppo A6 (completato)
Alla fase finale: Spagna
Restano in Lega A per il turno 1 della Lega A 2026/27: Portogallo (squadra ospitante), Ungheria
Retrocesso in Lega B: Kosovo
Gruppo A7 (11–17 marzo): Paesi Bassi (campione in carica), Polonia, Slovacchia, Galles (nazione ospitante)
• La scorsa stagione, i Paesi Bassi hanno vinto il titolo battendo la Norvegia in finale. Francia e Italia sono arrivate in semifinale. Anche Austria, Polonia e Spagna si sono qualificate per il torneo nelle Isole Faroe.
• Croazia, Grecia, Ungheria, Kosovo, Lettonia, Romania, Slovacchia, Turchia e Galles sperano di esordire alla fase finale come le padrone di casa dell'Irlanda del Nord.
• La Lettonia fa il suo debutto in Lega A. Anche Grecia, Islanda, Kosovo, Svezia, Turchia e Galles sono state promosse dalla Lega B al primo turno.
Lega B
• Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le quarte classificate) vengono promosse in Lega A per il primo turno del 2026/27.
Gruppo B1 (27 marzo–2 aprile): Bielorussia, Lituania, Malta (nazione ospitante), Estonia
Gruppo B2 (completato)
Promossa in Lega A per il turno 1 2026/27: Irlanda del Nord (nazione ospitante fase finale)
Seconda del girone: Macedonia del Nord (nazione ospitante):
Restano in Lega B: Georgia, Lussemburgo
Gruppo B3 (12–18 marzo): Belgio, Slovenia (nazione ospitante), Isole Faroe, Azerbaigian
Gruppo B4 (1–7 aprile): Montenegro (nazione ospitante), Kazakistan, Moldavia
Gruppo B5 (2–8 aprile): Ucraina, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante)
Gruppo B6 (completato)
Promosso in Lega A per il turno 1 2026/27: Israele
Seconda classificata: Andorra
Resta in Lega B: Albania (organizzatrice)
• Andorra, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina sono retrocesse dalla Lega A al primo turno.