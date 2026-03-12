Le ultime sul secondo turno di Women's EURO Under 17: Germania e Spagna raggiungono le padrone di casa dell'Irlanda nella fase finale

Il secondo turno del Campionato Europeo UEFA Under femminile mette in palio sette posti per la fase finale in Irlanda del Nord, oltre alla promozione e alla retrocessione tra le leghe.

La Lega A, in programma fino al 20 marzo, decide le squadre che raggiungeranno l'Irlanda del Nord alla fase finale, in programma dal 4 al 17 maggio. Le sette vincitrici dei gironi accederanno al sorteggio di 25 marzo alle 15:00 CET (14:00 ora locale) presso il National Football Stadium di Belfast. Oltre alle padrone di casa, al momento sono qualificate Germania e Spagna. La fase finale funge anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile del 2026 in Marocco.

Le squadre, inoltre, saranno promosse e retrocesse tra le Leghe A e B prima del primo turno del 2026/27. L'Irlanda del Nord ha già conquistato la promozione dalla Lega B, che è inziata il 26 febbraio e dura fino all'8 aprile, pur avendo un posto assicurato alla fase finale in veste di nazione ospitante.

Partite del secondo turno di Women's EURO Under 17

Gironi del secondo turno di Women's EURO Under 17

Lega A

• Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno le padrone di casa dell'Irlanda del Nord alla fase finale.

• Le sette quarte classificate retrocedono in Lega B per il primo turno della stagione 2026/27.

Gruppo A1 (completato)

Alla fase finale: Germania

Restano in Lega A per il turno 1 della Lega A 2026/27: Danimarca, Svezia (squadra ospitante)

Retrocessa in Lega B: Repubblica d'Irlanda

Gruppo A2 (13–19 marzo): Inghilterra, Italia, Croazia (nazione ospitante), Turchia

Gruppo A3 (9–15 marzo): Finlandia, Cechia (nazione ospitante), Romania, Lettonia

Gruppo A4 (14–20 marzo): Francia, Austria, Serbia (nazione ospitante), Islanda

Gruppo A5 (12–18 marzo): Svizzera, Norvegia (nazione ospitante), Scozia, Grecia

Gruppo A6 (completato)

Alla fase finale: Spagna

Restano in Lega A per il turno 1 della Lega A 2026/27: Portogallo (squadra ospitante), Ungheria

Retrocesso in Lega B: Kosovo

Gruppo A7 (11–17 marzo): Paesi Bassi (campione in carica), Polonia, Slovacchia, Galles (nazione ospitante)

• La scorsa stagione, i Paesi Bassi hanno vinto il titolo battendo la Norvegia in finale. Francia e Italia sono arrivate in semifinale. Anche Austria, Polonia e Spagna si sono qualificate per il torneo nelle Isole Faroe.

• Croazia, Grecia, Ungheria, Kosovo, Lettonia, Romania, Slovacchia, Turchia e Galles sperano di esordire alla fase finale come le padrone di casa dell'Irlanda del Nord.

• La Lettonia fa il suo debutto in Lega A. Anche Grecia, Islanda, Kosovo, Svezia, Turchia e Galles sono state promosse dalla Lega B al primo turno.

Highlights finale Women's U17 EURO 2025: Paesi Bassi - Norvegia 2-1

Lega B

• Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le quarte classificate) vengono promosse in Lega A per il primo turno del 2026/27.

Gruppo B1 (27 marzo–2 aprile): Bielorussia, Lituania, Malta (nazione ospitante), Estonia

Gruppo B2 (completato)

Promossa in Lega A per il turno 1 2026/27: Irlanda del Nord (nazione ospitante fase finale)

Seconda del girone: Macedonia del Nord (nazione ospitante):

Restano in Lega B: Georgia, Lussemburgo

Gruppo B3 (12–18 marzo): Belgio, Slovenia (nazione ospitante), Isole Faroe, Azerbaigian

Gruppo B4 (1–7 aprile): Montenegro (nazione ospitante), Kazakistan, Moldavia

Gruppo B5 (2–8 aprile): Ucraina, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante)

Gruppo B6 (completato)

Promosso in Lega A per il turno 1 2026/27: Israele

Seconda classificata: Andorra

Resta in Lega B: Albania (organizzatrice)

• Andorra, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina sono retrocesse dalla Lega A al primo turno.