Il secondo turno di Women's EURO Under 17 inizia il 26 febbraio

Il secondo turno del Campionato Europeo UEFA Under femminile inizia il 26 febbraio e mette in palio sette posti per la fase finale in Irlanda del Nord, oltre alla promozione e alla retrocessione tra le leghe.

La Lega A, in programma dal 27 febbraio al 20 marzo, deciderà le squadre che raggiungeranno l'Irlanda del Nord alla fase finale, in programma dal 4 al 17 maggio. Le sette vincitrici dei gironi accederanno al sorteggio del 25 marzo insieme alla squadra ospitante. Il torneo funge anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile del 2026 in Marocco.

Le squadre, inoltre, saranno promosse e retrocesse tra le Leghe A e B prima del primo turno del 2026/27. L'Irlanda del Nord è nella Lega B, che inizia il 26 febbraio e dura fino all'8 aprile, pur avendo un posto assicurato alla fase finale in veste di nazione ospitante.

Partite del secondo turno di Women's EURO Under 17

Gironi del secondo turno di Women's EURO Under 17

Lega A

• Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno le padrone di casa dell'Irlanda del Nord alla fase finale.

• Le sette quarte classificate retrocedono in Lega B per il primo turno della stagione 2026/27.

Gruppo A1 (27 febbraio–5 marzo): Danimarca, Germania, Repubblica d'Irlanda, Svezia (nazione ospitante)

Gruppo A2 (13–19 marzo): Inghilterra, Italia, Croazia (nazione ospitante), Turchia

Gruppo A3 (9–15 marzo): Finlandia, Cechia (nazione ospitante), Romania, Lettonia

Gruppo A4 (14–20 marzo): Francia, Austria, Serbia (nazione ospitante), Islanda

Gruppo A5 (12–18 marzo): Svizzera, Norvegia (nazione ospitante), Scozia, Grecia

Gruppo A6 (1–7 marzo): Spagna, Portogallo (nazione ospitante), Ungheria, Kosovo

Gruppo A7 (11–17 marzo): Paesi Bassi (campione in carica), Polonia, Slovacchia, Galles (nazione ospitante)

• La scorsa stagione, i Paesi Bassi hanno vinto il titolo battendo la Norvegia in finale. Francia e Italia sono arrivate in semifinale. Anche Austria, Polonia e Spagna si sono qualificate per il torneo nelle Isole Faroe.

• Croazia, Grecia, Ungheria, Kosovo, Lettonia, Romania, Slovacchia, Turchia e Galles sperano di esordire alla fase finale come le padrone di casa dell'Irlanda del Nord.

• La Lettonia fa il suo debutto in Lega A. Anche Grecia, Islanda, Kosovo, Svezia, Turchia e Galles sono state promosse dalla Lega B al primo turno.

Highlights finale Women's U17 EURO 2025: Paesi Bassi - Norvegia 2-1

Lega B

• Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le quarte classificate) vengono promosse in Lega A per il primo turno del 2026/27.

Gruppo B1 (27 marzo–2 aprile): Bielorussia, Lituania, Malta (nazione ospitante), Estonia

Gruppo B2 (28 febbraio–6 marzo): Macedonia del Nord (nazione ospitante), Irlanda del Nord (nazione ospitante fase finale), Lussemburgo, Georgia

Gruppo B3 (12–18 marzo): Belgio, Slovenia (nazione ospitante), Isole Faroe, Azerbaigian

Gruppo B4 (1–7 aprile): Montenegro (nazione ospitante), Kazakistan, Moldavia

Gruppo B5 (2–8 aprile): Ucraina, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante)

Gruppo B6 (26 febbraio–4 marzo): Andorra, Israele, Albania (nazione ospitante)

• Andorra, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina sono retrocesse dalla Lega A al primo turno.