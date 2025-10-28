Le ultime sul turno 1 dei Campionati Europei femminili UEFA Under 17 2025/26

Il turno 1 delle qualificazioni ai ﻿Campionati Europei UEFA femminili Under 17 2025/26 si concluderà il 2 dicembre.

Il turno 1 è composto da due leghe con promozioni e retrocessioni in palio per accedere al turno 2 primaverile. Nella Lega A partecipano 28 squadre, tra cui le campionesse in carica dei Paesi Bassi (che ha vinto il proprio girone mantenendo lo status per il turno 2) e sette nazioni promosse dalla Lega B dopo il turno 2 dell'edizione 2024/25.

Le 21 squadre della Lega B (comprese le retrocesse dalla Lega A nel secondo turno del 2024/25) giocheranno per la promozione in Lega A in sei gironi. L'Irlanda del Nord parteciperà anche se il posto alla fase finale è assicurato in quanto padroni di casa.

Il turno 2 viene sorteggiato l'11 dicembre, con le squadre della Lega A che si contendono i sette posti per la fase finale in Irlanda del Nord. Il sorteggio della fase finale si terrà il 25 marzo e il torneo si svolgerà dal 3 al 16 maggio.

Calendario e risultati

Le squadre che si classificano al quarto posto di ciascun girone saranno retrocesse in Lega B per il turno 2.

Gruppo A1 (26 novembre-2 dicembre): Spagna, Portogallo*, Ungheria, Bulgaria

Gruppo A2 (23-29 ottobre): Francia, Belgio, Germania*, Repubblica d'Irlanda

Gruppo A3 (completato)

Restano in Lega A per il turno 2: Paesi Bassi* (detentori), Cechia, Slovacchia

Trasferita in Lega B: Andorra

Gruppo A4 (completato)

Restano in Lega A per il turno 2: Inghilterra, Polonia*, Scozia

Trasferito in Lega B: Montenegro

Gruppo A5 (23-29 ottobre): Italia, Finlandia, Croazia*, Macedonia del Nord

Gruppo A6 (26 novembre-2 dicembre): Austria, Svizzera, Ucraina, Romania*

Gruppo A7 (completato)

Restano in Lega A per il turno 2: Danimarca, Norvegia, Serbia*

Trasferita in Lega B: Bielorussia

*nazioni ospitanti dei mini tornei

I Paesi Bassi hanno vinto l'edizione 2024/25 alle Isole Faroe, battendo in finale la Norvegia. Anche Francia e Italia hanno raggiunto le semifinali, mentre Austria, Polonia e Romania hanno partecipato insieme ai padroni di casa.

Andorra, che ha fatto il suo debutto in Lega A, è stata promossa dalla Lega B nel secondo turno del 2024/25 insieme a Bielorussia, Bulgaria, Montenegro, Macedonia del Nord, Repubblica d'Irlanda e Romania.

Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda classificata (senza contare i risultati contro le squadre classificate al quarto posto) saranno promosse in Lega A per il secondo turno.

Gruppo B1 (24-30 ottobre): Galles, Kosovo, Moldavia*, Azerbaigian

Gruppo B2 (completato)

Promosso in Lega A per il turno 2: Grecia

Seconda girone: Israele

Restano in Lega B: Albania*, Estonia

Gruppo B3 (24-30 ottobre): Georgia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Kazakistan*.

Gruppo B4 (3-9 novembre): Turchia, Lussemburgo*, Irlanda del Nord (padroni di casa fase finale)

Gruppo B5 (3-9 novembre): Svezia, Lituania, Malta*

Gruppo B6 (5-11 novembre): Islanda, Slovenia*, Isole Faroe

*nazioni ospitanti mini-tornei