Le finaliste di Women's EURO Under 17: Paesi Bassi e Norvegia

La finale del Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA del 2025 si giocherà a Tórshavn e vedrà affrontarsi Paesi Bassi e Norvegia.

Vi presentiamo le due squadre che puntano al primo trofeo UEFA mai assegnato nelle Isole Faroe. Una di loro sarà la quinta vincitrice diversa del titolo dopo Francia, Germania, Polonia e Spagna.

Fase a eliminazione diretta di Women's EURO U17 Finale: sabato 17 maggio Paesi Bassi - Norvegia (Tórshavn, 19:00 CET/18:00 ora locale) Semifinali: mercoledì 14 maggio Paesi Bassi - Francia 1-1 (Paesi Bassi vincono 4-3 dcr, Klaksvík)

Italia - Norvegia 1-3 (Tórshavn)

Turno 1: terzo posto Gruppo A3 (giocato in Inghilterra)

S2-3 contro Cechia, V7-0 contro Isole Faroe, P2-2 contro Inghilterra

Turno 2: vincitori Gruppo A5 (giocato in Finlandia)

V4-0 contro Finlandia, V4-1 contro Inghilterra, V5-3 contro Svezia

Fase a gironi: vincitori Gruppo A

V4-1 contro Austria (Klaksvík), V2-0 contro Norvegia (Tórshavn), V9-0 contro Isole Faroe (Tórshavn)

Semifinale: P1-1, V4-3dcr contro Francia (Klaksvík)

Miglior marcatrice alle fasi finali: Ranneke Derks 3

Miglior marcatrice qualificazioni incluse: Otylia El Belati 7

Miglior piazzamento finora: finalista (2018/19)

Precedenti in finale: V0 S1

Finali precedenti

2018/19: P1-1, S2-3dcr contro Germania (Sarajevo)

L'anno scorso, il Ct dei Paesi Bassi, Sherida van Brugge, ha portato la nazionale Under 19 alla finale dell'Europeo in Lituania (battendo la Francia in semifinale ma perdendo contro la Spagna ai supplementari).

Highlights semifinale: Paesi Bassi - Francia 1-1 (4-3 dcr)

Turno 1: vincitrice Gruppo A7 (giocato in Norvegia)

V7-0 contro Bielorussia, V3-0 contro Grecia, V4-0 contro Finlandia

Turno 2: vincitrice Gruppo A6 (giocato in Norvegia)

V4-0 contro Serbia, V2-1 contro Grecia, V1-0 contro Portogallo

Fase a gironi: secondo posto Gruppo A

V10-0 contro Isole Faroe (Tórshavn), S0-2 contro Paesi Bassi (Tórshavn), P0-0 contro Austria (Klaksvík)

Semifinale: V3-1 contro Italia (Tórshavn)

Miglior marcatrice alle fasi finali: Marie Preus 4

Miglior marcatrice qualificazioni incluse: Marie Preus 8

Miglior piazzamento finora: semifinali (2008/09*, 2015/16*, 2016/17)

*quarto posto

Precedenti in finale: prima finale

La Norvegia è alla sua prima finale di un Europeo Under 17 femminile, avendo vinto una semifinale al quarto tentativo. Ha vinto due Europei femminili UEFA maggiori (oltre alla Coppa del Mondo femminile FIFA e alle Olimpiadi), ma a livello giovanile ha raggiunto cinque finali degli Europei Under 18/U19 femminili perdendo sempre (2001, 2003, 2008, 2011 e 2022).

Highlights semifinale: Italia - Norvegia 1-3

Fase a gironi

Highlights fase a gironi: Paesi Bassi - Norvegia 2-0