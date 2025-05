Anteprima semifinali Women's EURO Under Under 17 2025: Paesi Bassi - Francia, Italia - Norvegia

Mercoledì alle Isole Faroe si giocheranno le semifinali del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile, con Paesi Bassi, Francia, Italia e Norvegia che cercano di succedere alla Spagna come detentrice del titolo.

Ecco un'anteprima delle partite di Klaksvík e Tórshavn.

Conosciamo le semifinaliste

Calendario ottavi di finale di Women's EURO U17 Semifinali: mercoledì 14 maggio Paesi Bassi - Francia (Klaksvík, 16:00)

Italia - Norvegia (Tórshavn, 19:00) Finale: sabato 17 maggio Paesi Bassi / Francia - Italia / Norvegia (Tórshavn, 19:00) Orari CET (le Isole Faroe sono un'ora indietro).

I Paesi Bassi sono usciti dalla fase a gironi a punteggio pieno battendo l'Austria 4-1, la Norvegia 2-0 e le Isole Faroe 9-0 con otto giocatrici diverse a segno. Per la prima volta in cinque semifinali, i Paesi Bassi non affrontano la Spagna, che hanno battuto nel cammino verso il secondo posto del 2018/19 ma che ha avuto la meglio nelle altre quattro occasioni.

Highlights Europeo Under 17 femminile: Paesi Bassi - Norvegia 2-0

Dove guardare: TV/streaming

Questa sfida assicura una finalista inedita, perché l'Italia ha perso la sua unica semifinale nel 2013/14 contro la Germania e la Norvegia ha subito tre sconfitte in questa fase. Le azzurre hanno vinto il Gruppo B con un 4-3 sulla Polonia, un 1-1 contro la Francia e un 2-1 che ha messo fine alle speranze della Spagna campione in carica (sempre qualificata in semifinale dal 2011/12).

Contro le furie rosse, Giulia Galli ha segnato due gol, raggiungendo Ranneke Derks (Paesi Bassi), Marie Preus (Norvegia) e Ella Rauscha (Austria) in vetta alla classifica marcatrici della fase finale con tre gol, mentre il portiere Matilde Robbioni ha disputato una partita straordinaria. La gara è stata in netto contrasto con le altre di questo torneo, in cui l'Italia aveva provato ad affermare la sua superiorità fin da subito (era vantaggio per 3-0 sulla Polonia all'intervallo).

Highlights Women's EURO U17: Italia - Spagna 2-1

La Norvegia, unica squadra qualificata con sei vittorie su sei, ha aperto il Gruppo A a Tórshavn battendo le Isole Faroe 10-0 con una tripletta di Preus, mentre Christina Herseth ha totalizzato due gol e tre assist. Poi ha perso 2-0 contro i Paesi Bassi ma precedeva ancora l'Austria per differenza reti prima dello scontro diretto, terminato 0-0.

Highlights Women's EURO U17: Norvegia - Austria 0-0