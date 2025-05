Campionati Europei femminili UEFA Under 17 del 2025: calendario

La fase finale dei Campionati Europei femminili UEFA Under 17 del 2025 si sta giocando nelle Isole Faroe. Paesi Bassi, Norvegia e Italia hanno vinto le rispettive partite d'esordio e possono qualificarsi con una giornata d'anticipo mercoledì e giovedì.

L'Italia è in testa al Gruppo B dopo la vittoria per 4-3 di lunedì contro la Polonia, che ha quasi ribaltato uno svantaggio di tre gol all'intervallo. La Spagna campione in carica ha pareggiato 1-1 contro la Francia con gol di Silvi Cristóbal e Rachael Adedini.

Highlights: Polonia - Italia 3-4

Le prime due classificate di ogni girone andranno alle semifinali e si qualificheranno di diritto alla Coppa del Mondo FIFA U-17 femminile che si terrà in Marocco dal 17 ottobre all'8 novembre, insieme alla vincitrice di uno spareggio tra le terze classificate dei due gironi.

Le partite

Stadi

Tórsvøllur, Tórshavn

Djúpumýru Stadium, Klaksvík

Orari in CET, ora locale un'ora indietro

Fase a gironi

Giornata 1

Domenica 4 maggio

Gruppo A

Austria - Paesi Bassi 1-4 (Klaksvík)

Isole Faroe - Norvegia 0-1 (Tórshavn)

Lunedì 5 maggio

Gruppo B

Spagna - Francia 1-1 (Klaksvík)

Polonia - Italia 3-4 (Tórshavn)

Highlights: Spagna - Francia 1-1

Giornata 2

Mercoledì 7 maggio

Gruppo A

Isole Faroe - Austria (Klaksvík, 16:00)

Paesi Bassi - Norvegia (Tórshavn, 19:00)

Giovedì 8 maggio

Gruppo B

Italia - Francia (Tórshavn, 16:00) 

Spagna - Polonia (Klaksvík, 19:00)

Highlights: Isole Faroe - Norvegia 0-1

Giornata 3

Sabato 10 maggio

Gruppo A

Paesi Bassi - Isole Faroe (Tórshavn, 16:00)

Norvegia - Austria (Klaksvík, 16:00)

Domenica 11 maggio

Gruppo B

Italia - Spagna (Tórshavn, 16:00) 

Francia - Polonia (Klaksvík, 16:00)

Spareggio qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA U-17

Mercoledì 14 maggio

Terza Gruppo A - Terza Gruppo B (Tórshavn, 13:00) 

Semifinali

Mercoledì 14 maggio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le semifinali si giocheranno alle 16:00 CET a Klaksvík e alle 19:00 CET a Tórshavn. L'assegnazione degli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.

Finale

Sabato 17 maggio

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2 (Tórshavn, 19:00)