Le squadre della fase finale di Women's Under 17 EURO 2025

UEFA EURO Under 17 femminile si giocherà dal 4 al 17 maggio nelle Isole Faroe.

Le padrone di casa verranno raggiunte dalle sette vincitrici dei gironi di Lega A del secondo turno. Le squadre in gara si sfideranno in due gironi da quattro (stabiliti dal sorteggio in programma a Klaksvík mercoledì alle 12:00 CET). Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali del 14 maggio, mente la finale si giocherà tre giorni dopo.

Ecco le otto squadre che si contenderanno il titolo e i cinque posti riservati all'Europa alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile 2025, che si terrà in Marocco dal 17 ottobre all'8 novembre.

Contendenti Austria, Isole Faroe (paese ospitante), Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna (detentrice)

Calendario

Fase a gironi, giornata 1: 4 e 5 maggio

Fase a gironi, giornata 2: 7 e 8 maggio

Fase a gironi, giornata 3: 10 e 11 maggio

Semifinali e spareggi per la Coppa del Mondo: 14 maggio

Finale: 17 maggio

Stadi

Tórsvøllur Stadium, Tórshavn

Við Djúpumýru, Klaksvík

Contendenti

Primo turno: secondo posto Gruppo A6 (giocato in Spagna)

P1-1 - Danimarca, V4-0 - Repubblica d'Irlanda, P3-3 - Spagna

Secondo turno: primo posto Gruppo A7 (giocato in Germania)

V4-0 - Danimarca, V4-0 - Kosovo, P0-0 - Germania

Migliori marcatrici: Denise Lueger, Anna Osl, Alessia Pamminger (4 gol)

Miglior traguardo: fase a gironi (2013/14, 2018/19)

Primo turno: quarto posto Gruppo A3 (giocato in Inghilterra)

S0-7 - Inghilterra, S0-7 - Paesi Bassi, S0-9 - Cechia

Secondo turno: terzo posto Gruppo B5 (giocato in Lituania), qualificata come nazione ospitante della fase finale

S4-6 - Repubblica d'Irlanda, S3-4 - Lituania

Miglior marcatrice: Sara Benjaminsen (3 gol)

Miglior traguardo: prima fase finale

Primo turno: secondo posto Gruppo A5 (giocato in Croazia)

P0-0 - Bulgaria, P1-1 - Croazia, V2-0 - Italia

Secondo turno: primo posto Gruppo A2 (giocato in Francia)

V4-0 - Galles, V2-0 - Slovacchia, V2-1 - Scozia

Miglior marcatrice: Léa Morissaint (3 gol)

Miglior traguardo: campione (2022/23)

Highlights finale 2023: Spagna - Francia 2-3

Primo turno: primo posto Gruppo A5 (giocato in Croazia)

V2-0 - Croazia, V2-0 - Bulgaria, S0-2 - Francia

Secondo turno: primo posto Gruppo A3 (giocato in Croazia)

V5-0 - Georgia, P0-0 - Croazia, V1-0 - Cechia

Miglior marcatrice: Giulia Galli (4 gol)

Miglior traguardo: semifinali (2013/14)*

Terzo posto

Prima qualificazione dal 2017/18 e quarta assoluta.

Primo turno: terzo posto Gruppo A3 (giocato in Inghilterra)

S2-3 - Cechia, V7-0 - Isole Faroe, P2-2 - Inghilterra

Secondo turno: primo posto Gruppo A5 (giocato in Finlandia)

V4-0 - Finlandia, V4-1 - Inghilterra, V5-3 - Svezia

Miglior marcatrice: Otylia El Belati (5 gol)

Miglior traguardo: vicecampione (2018/19)

Primo turno: primo posto Gruppo A7 (giocato in Norvegia)

V7-0 - Bielorussia, V3-0 - Grecia, V4-0 - Finlandia

Secondo turno: primo posto Gruppo A6 (giocato in Norvegia)

V4-0 - Serbia, V2-1 - Grecia, V1-0 - Portogallo

Miglior marcatrice: Karna Sæther Sødahl (6 gol)

Miglior traguardo: semifinali (2008/09*, 2015/16*, 2016/17)

*Quarto posto

Highlights 2024: Norvegia - Svezia 2-0

Primo turno: secondo posto Gruppo A4 (giocato in Scozia)

V5-0 - Irlanda del Nord, V1-0 - Polonia, S1-2 - Scozia

Secondo turno: primo posto Gruppo A4 (giocato in Turchia)

V5-0 - Turchia, V2-1 - Ungheria, V2-0 - Svizzera

Miglior marcatrice: Amelia Guzenda (4 gol)

Miglior traguardo: campione (2012/13)

Primo turno: primo posto Gruppo A6 (giocato in Spagna)

V4-1 - Repubblica d'Irlanda, V3-0 - Danimarca, P3-3 - Austria

Secondo turno: primo posto Gruppo A1 (giocato in Spagna)

V2-1 - Ucraina, V1-0 - Islanda, V4-1 - Belgio

Miglior marcatrice: Rosalía Domínguez (8 gol)

Miglior traguardo: campione (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18, 2023/24)