Secondo turno di Women's EURO U17: Paesi Bassi, Austria, Francia, Italia, Norvegia, Polonia e Spagna qualificate

Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Spagna hanno vinto i rispettivi gironi del secondo turno del Campionato Europeo Under 17 Femminile UEFA, raggiungendo le Isole Faroe alla fase finale di maggio. Decise anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe.

Le squadre erano suddivise in due leghe secondo i risultati del primo turno. Le vincitrici dei sette gironi della Lega A (l'ultimo dei quali è terminato domenica) si uniranno alle Isole Faroe alla fase finale, in programma dal 4 al 17 maggio, con il sorteggio in programma mercoledì a Klaksvík alle 12:00 CET.

Le Isole Faroe hanno preso parte alla Lega B, anche se il loro posto alla fase finale era garantito in quanto paese ospitante. La fase finale servirà anche da qualificazioni per le nazioni UEFA alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile del 2025, che si giocherà in Marocco dal 17 ottobre all'8 novembre.

Qualificate alla fase finale Austria, Isole Faroe (nazione ospitante), Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna (campione in carica)

Risultati

Le sette vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase finale del torneo nelle Isole Faroe.

Le sette squadre classificate al quarto posto nel loro girone della Lega A retrocedono in Lega B per il primo turno della prossima edizione.

Gruppo A1

Qualificata alla fase finale: Spagna (campione in carica)

Confermate in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Belgio, Ucraina

Retrocessa in Lega B: Islanda

Gruppo A2

Qualificata alla fase finale: Francia*

Confermate in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Scozia, Slovacchia

Retrocessa in Lega B: Galles

Gruppo A3

Qualificata alla fase finale: Italia

Confermate in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Cechia, Croazia*

Retrocessa in Lega B: Georgia

Gruppo A4 

Qualificata alla fase finale: Polonia

Confermate in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Svizzera, Ungheria

Retrocessa in Lega B: Turchia*

Gruppo A5 

Qualificata alla fase finale: Paesi Bassi

Confermate in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Finlandia*, Inghilterra

Retrocessa in Lega B: Svezia

Gruppo A6

Qualificata alla fase finale: Norvegia*

Confermate in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Portogallo, Serbia

Retrocessa in Lega B: Grecia

Gruppo A7:

Qualificata alla fase finale: Austria

Confermate in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Danimarca, Germania

Retrocessa in Lega B: Kosovo

*Paese ospitante del mini-torneo

Guida alle squadre

La Spagna ha vinto il suo quinto titolo nel 2024, battendo l'Inghilterra in finale. Francia e Polonia hanno raggiunto la semifinale. Tra le altre in corsa ci sono Belgio, Norvegia, Portogallo e Svezia (Paese ospitante della precedente edizione).

La Germania ha vinto la competizione otto volte, mentre Polonia e Francia hanno un titolo ciascuna.

Georgia, Ungheria, Kosovo, Serbia, Slovacchia, Svezia e Ucraina sono state promosse dalla Lega B al primo turno. La Georgia era in Lega A per la prima volta.

Croazia, Georgia, Grecia, Ungheria, Kosovo, Slovacchia, Turchia, Ucraina e Galles hanno iniziato il secondo turno sperando di unirsi alle Isole Faroe e di esordire nella fase finale del torneo.Highlights finale: Inghilterra - Spagna 0-4

Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda della Lega B (senza contare i risultati contro le squadre quarte classificate) sono promosse in Lega A per il 1° turno dell'edizione successiva.

Gruppo B1

Promossa in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Montenegro

Seconda: Estonia

Nel girone: Irlanda del Nord*, Kazakistan,

Gruppo B2

Promossa in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Bulgaria

Seconda: Lussemburgo

Nel girone: Malta, Azerbaigian*

Gruppo B3

Promossa in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Bielorussia

Seconda: Andorra*

Nel girone: Albania, Israele

Gruppo B4

Promossa in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Romania*

Seconda: Bosnia-Erzegovina

Nel girone: Lettonia

Gruppo B5

Promossa in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Repubblica d'Irlanda

Seconda classificata: Lituania*

Nel girone: Isole Faroe (nazione ospitante)

Gruppo B6

Promossa in Lega A per il turno 1 del 2025/26: Macedonia del Nord*

Seconda: Slovenia

Nel girone: Moldavia

*Paese ospitante del mini-torneo