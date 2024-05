Inghilterra - Spagna 0-4: la Roja conquista il quinto titolo

La Spagna vince per la quinta volta il Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile segnando una doppietta a fine primo tempo e suggellando il definitivo 4-0 sull'Inghilterra con una doppietta di Celia Segura.

Nell'altra gara di sabato a Lund, la Polonia batte la Francia ai rigori e conquista il terzo posto disponibile per l'Europa in Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile, che si disputerà nella Repubblica Dominicana dal 16 ottobre al 3 novembre 2024.

La Spagna alza la coppa

I momenti chiave 41' Cerrato apre le marcature

45+1' La Spagna raddoppia grazie a un autogol 

59' Segura insacca di prima

67' Secondo gol personale di Segura 



La partita in breve: Spagna scintillante

A quattro minuti dall'intervallo, Segura serve Cerrato, che trova spazio tra la difesa serrata dell'Inghilterra e apre le marcature dalla corta distanza. Allo scadere della prima frazione di gioco, la sfortunata Rachel Maltby devia nella propria porta un calcio d'angolo di Lorena Cubo sul primo palo: la squadra di Natalie Henderson ha l'oneroso compito di diventare la prima a segnare più volte contro la Spagna.

Highlights finale: Inghilterra - Spagna 0-4

Al 59', Segura si avventa su un rasoterra di Calo e consolida il punteggio. Dopo meno di 10 minuti arriva il quarto e ultimo gol, sempre di Segura e sempre da distanza ravvicinata, su assist di Clara Serrajordi. Impossibile fermare un attacco formidabile come quello delle furie rosse, che festeggiano così il quinto titolo di categoria.

Alba Cerrato è stata la capocannoniere del torneo UEFA via Sportsfile

Inghilterra - Spagna 0-4: la finale minuto per minuto

Celia Segura ha concluso la fase finale con cinque gol, a due lunghezze dalla capocannoniere Alba Cerrato UEFA via Sportsfile

Formazioni

Inghilterra: McSheffrey, Las, Harbert, Peacock, Wellesley-Smith, Maltby; Parkinson, Junaid, Brown (Cassap 79'); Jones (Oboavwodou 65'), Fisher (Hibbert-Johnson 89')

Spagna: Laia; González, De La Cuerda, Amaya; Gómez (Folgado 81'), Cubo (Escot 81'), Serrajordi (Dorado 68'); Calo (Ortega 68'), Cerrato (Moreno 68'), Segura