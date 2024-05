Anteprima finale UEFA Women's U17 EURO: Inghilterra - Spagna

L'Inghilterra affronterà la Spagna nella finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile in programma sabato all’Idrottsplats di Malmö (Svezia).

La finale di EURO WU17 in breve Quando: 17:00 CET, sabato 18 maggio

Dove: Malmö Idrottsplats, Malmö, Svezia

Cosa: finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardarla: guarda l’elenco delle emittenti o la diretta su UEFA.tv nella maggior parte dei territori

Guida

La Spagna, che nella finale dello scorso anno aveva quasi rimontato un 3-0 contro la Francia, è arrivata nuovamente in finale in grande stile. Ha segnato 30 gol nelle qualificazioni, concludendo a punteggio pieno, e 15 gol in quattro partite della fase finale, vendicando la sconfitta contro la Francia con un 6-1 e sei gol nei primi 31 minuti.

Highlights semifinale: Spagna - Francia 6-1

Coppa del mondo FIFA Under 17 femminile Inghilterra e Spagna hanno prenotato un posto in Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile del 2024, che si terrà nella Repubblica Dominicana dal 16 ottobre al 3 novembre. Polonia e Francia si contenderanno il terzo posto riservato all’Europa sabato a Lund. La Spagna ha vinto gli ultimi due Mondiali nel 2018 e 2022.

Anche l'Inghilterra, finalista per la prima volta, si è qualificata in modo impeccabile, subendo un solo gol. Il suo cammino sereno è proseguito in Svezia, dove l'unica pecca è stata il momentaneo pareggio contro la nazione ospitante nella seconda partita della fase a gironi.

Highlights semifinale: Inghilterra - Polonia 2-0

Le parole dal campo

Natalie Henderson, Ct Inghilterra: "Abbiamo sognato la finale per tutta la stagione. Siamo molto emozionati. Dobbiamo goderci questo momento e lo faremo. Sappiamo che sarà molto impegnativo, ma a questa squadra piacciono le sfide e siamo pronti a fare un passo avanti. Conosciamo il record della Spagna, che la dice lunga. Cercheremo di giocare come sappiamo e di essere la migliore Inghilterra possibile".

Dove guardare: TV/streaming

Kenio Gonzalo, Ct Spagna: "Inghilterra e Spagna non sono poi così diverse per stile di gioco. Lavoriamo molto duramente per studiare i nostri avversari, che è molto importante. Sarà davvero una grande partita. Ho una generazione di giocatrici bravissime su tutti i fronti, sia dentro che fuori dal campo. La Federcalcio spagnola è orgogliosa di questo momento, perché aiuta la prossima generazione."

Statistiche

La Spagna è all'undicesima finale in 15 edizioni (record) e punta al quinto titolo, anche se ha perso le finali del 2021/22 e 2022/23.

L'Inghilterra, alla prima finale, potrebbe ad essere la quinta vincitrice diversa dopo Germania, Spagna, Polonia e Francia.

Entrambe le squadre sperano di essere le prime a vincere tutte e cinque le partite della fase finale di EURO WU17 nei tempi regolamentari da quando è stata introdotta la fase a gironi (2013/14).

Possono anche diventare le prime a concludere la stagione con 11 vittorie consecutive, qualificazioni incluse (la Germania ha vinto tutte e otto le partite nelle stagioni inaugurali del 2007/08 e 2008/09 con il vecchio format). Prima di perdere la finale dell'anno scorso, la Spagna aveva vinto le ultime dieci partite del torneo.