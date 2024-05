Conosciamo le finaliste di Women's EURO Under 17 2024: Inghilterra - Spagna

L'Inghilterra affronta la Spagna sabato a Malmö nella finale dei Campionati Europei UEFA femminili Under 17.

Ecco una guida alle contendenti.

Tabellone fase a eliminazione diretta Semifinali: mercoledì

Spagna - Francia 6-1 (Klostergårdens Idrottsplats, Lund)

Inghilterra - Polonia 2-0 (Malmö Idrottsplats, Malmö) Spareggio Coppa del Mondo U17 femminile: sabato

Polonia - Francia (13:00 CET, Klostergårdens Idrottsplats, Lund) Finale: sabato

Inghilterra - Spagna (17:00 CET, Malmö Idrottsplats, Malmö)

Dove guardare la finale: TV/streaming

Turno 1: Gruppo A6 vincitrice (giocata in Ungheria)

V6-0 contro Irlanda del Nord, V8-0 contro Ungheria, V6-0 contro Belgio

Turno 2: Gruppo A6 vincitrice (giocata in Serbia)

V3-0 contro Serbia, V2-0 contro Grecia, V3-1 contro Italia

Fase a gironi: Gruppo A vincitrice

V3-0 contro Norvegia (Lund), V5-1 contro Svezia (Lund), V1-0 contro Francia (Lund)

Semifinale: 2-0 contro Polonia (Malmö)

Miglior marcatrice fase finale: Isabella Fisher (3)

Miglior marcatrice comprese qualificazioni: Denny Draper (10)

Miglior piazzamento: semifinale (2007/08, 2013/14, 2015/16*, 2017/18, 2022/23)

Bilancio in finale: prima finale

*Terzo posto

Highlights semifinale: Inghilterra-Polonia 2-0

Mondiale femminile FIFA U17 Sia l'Inghilterra che la Spagna hanno prenotato un posto alla Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2024, che si terrà nella Repubblica Dominicana dal 16 ottobre al 3 novembre. Francia e Polonia si contenderanno il terzo posto europeo sabato a Lund. La Spagna ha vinto le ultime due Coppe del Mondo nel 2018 e nel 2022.

Turno 1: Gruppo A1 vincitrice (giocata in Portogallo)

V8-1 contro Bosnia-Erzegovina, V4-1 contro Cechia, V4-0 contro Portogallo

Turno 2: Gruppo A5 vincitrice (giocata nei Paesi Bassi)

V9-0 contro Turchia, V2-0 contro Ucraina, V3-1 contro Paesi Bassi

Fase a gironi: Gruppo B vincitriceV3-0 contro Portogallo (Malmö), V1-0 contro Polonia (Lund), V5-0 contro Belgio (Lund)

Semifinale: 6-1 contro Francia (Lund)

Miglior marcatrice fase finale: Alba Cerrato (6)

Miglior marcatrice comprese qualificazioni: Alba Cerrato (16)

Miglior piazzamento: vincitrice x 4 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18)

Bilancio in finale: V4 S6

Precedenti in finale

2022/23: S2-3 contro Francia

2021/22: P2-2, S2-3dcr contro Germania

2017/18: V2-0 contro Germania

2016/17: P0-0, S1-3dcr contro Germania

2015/16: P0-0, S2-3dcr contro Germania

2014/15: V5-2 contro Svizzera

2013/14: P1-1, S1-3dcr contro Germania

2010/11: V1-0 contro Francia

2009/10: P0-0, V4-1dcr contro Repubblica d'Irlanda

2008/09: S0-7 contro Germania

Semifinale: Spagna - Francia 6-1

Classifiche finali gironi