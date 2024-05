Semifinali Women's EURO U17 2024: Spagna - Francia 6-1, Inghilterra - Polonia 2-0

La Spagna affronterà l'Inghilterra nella finale del Campionato Europeo Under 17 femminile 2024 in programma sabato a Malmö.

La Spagna realizza sei gol nel primo tempo e batte la Francia per 6-1 mentre l'Inghilterra supera la Polonia per 2-0. Le vincenti hanno anche conquistato un posto per la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 17 del 2024 che si terrà nella Repubblica Dominicana dal 16 ottobre al 3 novembre.

Programma delle finali Semifinali: mercoledì

Spagna - Francia 6-1 (Klostergårdens Idrottsplats, Lund)

Inghilterra - Polonia 2-0 (Malmö Idrottsplats, Malmö) Spareggi Coppa del Mondo femminile Under 17 FIFA: sabato

Polonia - Francia (12:00 CET, Klostergårdens Idrottsplats, Lund) Finale: sabato

Inghilterra - Spagna (16:00 CET, Malmö Idrottsplats, Malmö)

La Spagna entra in campo con grande aggressività e Celia Segura porta avanti le campionesse del mondo dopo tre minuti, prima del rapido raddoppio di Ainoa Gómez.

Lua Calo e Alba Cerrato realizzano due gol a testa prima dell'intervallo, portando la sfida sul risultato di 6-0.

Nella ripresa, La Roja deve solo controllare il risultato. Nonostante la rete di Auryane Abdourahim e la buona prestazione delle francesi, la Spagna conquista la finale di Malmö con una grande prestazione e si prepara nel migliore dei modi alla sfida contro l'Inghilterra.

Kenio Gonzalo, allenatore Spagna: “In questa semifinale abbiamo dato il massimo contro un avversario davvero forte: la squadra ha dimostrato il suo grande potenziale ed è riuscito tutto alla perfezione. Penso che potremo ripetere un grande primo tempo anche in finale.”



Sette dei nove gol dell'Inghilterra durante la fase a gironi sono arrivati nei primi 35 minuti, e anche stasera le inglesi iniziano subito con grande ritmo.

Niamh Peacock apre le marcature al 29' e, dopo poco, Vera Jones, già vicina al gol nei primi minuti, porta la sfida sul risultato di 2-0.

L'Inghilterra rientra in campo nella ripresa con lo stesso atteggiamento ma, nonostante le varie occasioni, non riesce a trovare di nuovo la via del gol. La Polonia si arrende in semifinale, ma affronterà la Francia negli spareggi per la Coppa del Mondo femminile Under 17 FIFA di sabato.

Natalie Henderson, allenatrice Inghilterra: "Questa squadra è speciale, lavora duramente e si concentra su ogni partita. È stata una sfida davvero difficile e impegnativa, ma abbiamo trovato il vantaggio nei primi minuti e questo ha reso tutto più semplice".