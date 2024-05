Le semifinaliste di EURO U17 Femminile: Spagna - Francia, Inghilterra - Polonia

La Spagna sfiderà la Francia e l'Inghilterra se la vedrà con la Polonia nelle semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili in programma mercoledì.

Passiamo in rassegna le contendenti in lizza per accedere alla finale di sabato: le due finaliste si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile 2026 in Repubblica Dominicana, in programma dal 16 ottobre al 3 novembre, insieme alla vincitrice dello spareggio tra le due semifinaliste sconfitte.

Fase a eliminazione diretta Semifinali: mercoledì

Spagna - Francia (Lund, 15:30)

Inghilterra - Polonia (Malmö, 18:30) Spareggio di accesso alla Coppa del Mondo FIFA U17 Femminile: sabato

Semifinalista sconfitta 1 - Semifinalista sconfitta 2 (Lund, 13:00) Finale: sabato

Vincitrice semifinale 1 - vincitrice semifinale 2 (Malmö, 17:00) All times CET

Turno 1: Vincitrice Gruppo A1

Turno 2: Vincitrice Gruppo A5

Fase a gironi:Vincitrice Gruppo B

Miglior marcatrice fasi finali: Alba Cerrato (4)

Miglior marcatrice incluse qualificazioni: Alba Cerrato (14)

Miglior piazzamento: Vincitrice x 4 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18)

Record in semifinale: V10 S2

Highlights Women's EURO U17: Spagna - Polonia 1-0

Turno 1: Vincitrice Gruppo A3

Turno 2:Vincitrice Gruppo A1

Fase a gironi: Seconda classificata Gruppo A

Miglior marcatrice fasi finali: Rachael Adedini (4)

Miglior marcatrice incluse qualificazioni: Rachael Adedini, Lina Gay, Justine Rouquet, Djenna-Léna Tene (4)

Miglior piazzamento: Vincitrice x 1 (2022/23)

Record in semifinale: V4 S3

Highlights: Norvegia - Francia 0-8

Turno 1: Vincitrice Gruppo A6

Turno 2: Vincitrice Gruppo A6

Fase a gironi: Vincitrice Gruppo A

Miglior marcatrice fasi finali: Isabella Fisher (3)

Miglior marcatrice incluse qualificazioni: Denny Draper (10)

Miglior piazzamento: semifinali (2007/08, 2013/14, 2015/16*, 2017/18, 2022/23)

Record in semifinale: V0 S5

*Terzo posto

Highlights: Francia - Inghilterra 0-1

Turno 1: Vincitrice Gruppo A2

Turno 2:Vincitrice Gruppo A7

Fase a gironi: Seconda classificata Gruppo B

Miglior marcatrice fasi finali: Oliwia Zwiazek, Weronika Araśniewicz (1)

Miglior marcatrice incluse qualificazioni: Oliwia Zwiazek (7)

Miglior piazzamento: Vincitrice x 1 (2012/13)

Record in semifinale: V1 S0

Highlights: Portogallo - Polonia 1-1

Come si sono conclusi i gironi