Calendario Women's EURO Under 17: calendario e risultati﻿

Il Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile 2024 è proseguito giovedì. La Spagna ha battuto la Polonia a Lund e ha raggiunto le semifinali, mentre il Portogallo si è assicurato i primi punti nel Gruppo B contro il Belgio a Malmö.

La fase a gironi durerà fino al 12 maggio, con una partita ogni giornata al Malmö Idrottsplats di Malmö e l'altra al Klostergårdens Idrottsplats di Lund.

Le semifinali, in programma in entrambi gli stadi, si svolgeranno tre giorni dopo. La finale si terrà sabato 18 maggio a Malmö. Nel primo pomeriggio, la gara a Lund tra le squadre battute in semifinale deciderà chi si aggiudicherà il terzo posto per l'Europa nella Coppa del Mondo femminile U17, che si terrà nella Repubblica Dominicana dal 16 ottobre al 3 novembre.

Gironi Gruppo A: Svezia (nazione ospitante), Norvegia, Inghilterra, Francia (campione in carica) Gruppo B: Spagna, Belgio, Polonia, Portogallo

Fase a gironi

Prima giornata

Domenica 5 maggio: Gruppo A

Inghilterra - Norvegia 3-0 (Lund)

Svezia - Francia 2-3 (Malmö)

Highlights: Svezia - Francia 2-3

Lunedì 6 maggio: Gruppo B

Polonia - Belgio 1-0 (Lund)

Spagna - Portogallo 3-0 (Malmö)

Highlights: Spagna - Portogallo 3-0

Seconda giornata

Mercoledì 8 maggio: Gruppo A

Norvegia - Francia 0-8

Svezia - Inghilterra 1-5



Giovedì 9 maggio: Gruppo B

Belgio - Portogallo 0-1 (Malmö)

Spagna - Polonia 1-0 (Lund)



Terza giornata

Sabato 11 maggio: Gruppo A

Norvegia - Svezia (15:30, Malmö Idrottsplats, Malmö)

Francia - Inghilterra (15:30, Klostergårdens Idrottsplats, Lund)

Domenica 12 maggio: Gruppo B

Portogallo - Polonia (15:30, Malmö Idrottsplats, Malmö)

Belgio - Spagna (15:30, Klostergårdens Idrottsplats, Lund)

Finale 2023: Spagna - Francia 2-3 

Semifinali (mercoledì 15 maggio)

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le partite si svolgeranno al Klostergårdens Idrottsplats di Lund e al Malmö Idrottsplats di Malmö; l'assegnazione delle partite agli stadi sarà confermata dopo il completamento della fase a gironi. Il calcio d'inizio sarà alle 15:30 e alle 18:30.

Spareggi Mondiale U17 (sabato 18 maggio)

Perdente SF1 - Perdente SF2 (13:00, Klostergårdens Idrottsplats, Lund)

Finale (sabato 18 maggio)

Vincente SF1 - Vincente SF2 (17:00, Malmö Idrottsplats, Malmö)

Orari CET