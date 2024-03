Le squadre di Women's EURO Under 17

Il Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile si disputerà dal 5 al 18 maggio in Svezia. Il sorteggio della fase finale si terrà martedì alle 11:00 CET presso il municipio di Lund.

Le squadre si sfideranno in due gironi da quattro. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali del 15 maggio, mentre la finale si giocherà tre giorni dopo.

UEFA.com presenta le otto squadre in lotta per il titolo e per i tre posti riservati all'Europa in Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2024, in programma in Repubblica Dominicana dal 16 ottobre al 3 novembre.

Qualificate alla fase finale Belgio, Inghilterra, Francia (campione in carica), Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia (nazione ospitante)

Date delle partite

Prima giornata fase a gironi: 5 e 6 maggio

Seconda giornata fase a gironi: 8 e 9 maggio

Terza giornata fase a gironi: 11 e 12 maggio

Semifinali: 15 maggio

Finale e spareggio mondiale: 18 maggio

Stadi

Malmö Idrottsplats, Malmö

Klostergårdens Idrottsplats, Lund

Squadre

Primo turno: terzo posto Gruppo A6 (giocato in Ungheria)

S0-1 - Ungheria, V4-0 - Irlanda del Nord, S0-6 - Inghilterra

Secondo turno: primo posto Gruppo A3 (giocato in Croazia)

S1-2 - Ungheria, V3-2 - Austria, V1-0 - Croazia

Miglior marcatrice: Oona Careel (3 gol)

Miglior piazzamento: semifinali (2012/13*)

*Quarto posto

Highlights fase a gironi 2023: Svezia - Inghilterra 1-3

Primo turno: primo posto Gruppo A6 (giocato in Ungheria)

V6-0 - Irlanda del Nord, V8-0 - Ungheria, V6-0 - Belgio

Secondo turno: primo posto Gruppo A6 (giocato in Serbia)

V3-0 - Serbia, V2-0 - Grecia, V3-1 - Italia

Miglior marcatrice: Denny Draper (10 gol)

Miglior piazzamento: semifinali (2007/08, 2013/14, 2015/16*, 2017/18, 2022/23)

*Terzo posto

Primo turno: primo posto Gruppo A3 (giocato in Italia)

V3-0 - Scozia, V4-3 - Italia, V8-0 - Slovenia

Secondo turno: primo posto Gruppo A1 (giocato in Germania)

V6-0 - Slovacchia, P0-0 - Cechia, V2-1 - Germania

Migliori marcatrici: Auryane Abdourahim, Lina Gay, Justine Rouquet, Djenna-Léna Tene, Léa Sylejmani (3 gol)

Miglior piazzamento: campione (2022/23)

Highlights finale 2023: Spagna - Francia 2-3

Primo turno: secondo posto Gruppo A2 (giocato in Polonia)

V1-0 - Repubblica d'Irlanda, S0-3 - Polonia, V3-1 - Islanda

Secondo turno: primo posto Gruppo A4 (giocato in Norvegia)

V2-1 - Svizzera, P1-1 - Galles, V1-0 - Svezia

Miglior marcatrice: Anny Kerim-Lindland (4 gol)

Miglior piazzamento: semifinali (2008/09*, 2015/16*, 2016/17)

*Quarto posto

Primo turno: primo posto Gruppo A2 (giocato in Polonia)

V4-0 - Islanda, V3-0 - Norvegia, V6-1 - Repubblica d'Irlanda

Secondo turno: primo posto Gruppo A7 (giocato in Polonia)

V9-0 - Macedonia del Nord, V5-1 - Scozia, V3-0 - Danimarca

Miglior marcatrice: Oliwia Zwiazek (6 gol)

Miglior piazzamento: campione (2012/13)

Highlights fase a gironi 2023: Polonia - Svezia 6-0

Primo turno: secondo posto Gruppo A1 (giocato in Portogallo)

V1-0 - Cechia, V3-0 - Bosnia ed Erzegovina, S0-4 - Spagna

Secondo turno: primo posto Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

V1-0 - Islanda, V1-0 - Kosovo, V3-1 - Finlandia

Migliori marcatrici: Mélanie Florentino, Rita Melo (2 gol)

Miglior piazzamento: semifinali (2018/19)

Primo turno: primo posto Gruppo A1 (giocato in Portogallo)

V8-1 - Bosnia ed Erzegovina, V4-1 - Cechia, V4-0 - Portogallo

Secondo turno: primo posto Gruppo A5 (giocato nei Paesi Bassi)

V9-0 - Turchia, V2-0 - Ucraina, V3-1 - Paesi Bassi

Miglior marcatrice: Alba Cerrato (10 gol)

Miglior piazzamento: campione x 4 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18)

Highlights semifinale 2023: Spagna - Inghilterra 3-1

Primo turno: primo posto Gruppo A7 (giocato in Albania)

V2-0 - Grecia, V3-0 - Bielorussia, V3-2 - Danimarca

Secondo turno: quarto posto Gruppo A4 (giocato in Norvegia), qualificata da nazione ospitante

P1-1 - Galles, S0-1 - Svizzera, S0-1 - Norvegia

Miglior marcatrice: Ella Lundin (5 gol)

Miglior piazzamento: vicececampione (2012/13)