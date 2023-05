Vicky López della Spagna nominata Player of the Tournament a Women's U17 EURO 2023

Il capitano della Spagna Vicky López è stata nominata Player of the Tournament a Women's U17 EURO 2023 in Estonia.

Per la seconda stagione consecutiva, la fantasista del Barcellona Vicky è stato fondamentale per il raggiungimento della finale da parte della Spagna. Quest'anno hanno perso la partita decisiva per 3-2 contro la Francia, ma solo dopo due superbi gol di Vicky che hanno quasi ribaltato la partita.

Ciò l'ha resa capocannoniere insieme alle francesi Liana Joseph e Maeline Mendy con cinque gol. Il primo gol di Vicky è stato il gol più veloce nella storia di WU17 EURO, dopo 50 secondi nella prima vittoria per 2-0 contro la Germania in cui ha segnato due volte, e ha anche segnato per prima quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 3-1 in semifinale.

I migliori gol di Vicky

Vicky, che ha creato 11 occasioni durante le 5 partite, aggiunge questo premio al Pallone d'oro che ha vinto come miglior giocatore aiutando la Spagna a vincere la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 17 del 2022 in India.