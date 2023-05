La Squadra del Torneo Women's EURO U17 2023

Il panel degli Osservatori Tecnici UEFA ha confermato la Squadra del Torneo per il Campionato Europeo Femminile Under 17 UEFA 2023 in Estonia. La Francia, campione del mondo, schiera quattro giocatrici, mentre tra le cinque selezionate dalla Spagna, seconda classificata, c'è Vicky López, presente anche l'anno scorso, quando la sua squadra ha raggiunto la finale.

Portiere: Alazne Estensoro (Spagna)

Difensore: Noemi Bejarano (Spagna)

Difensore: Aïcha Camara (Spagna)

Difensore: Katie Reid (Inghilterra)

Difensore: Martina González (Spagna)

Centrocampista: Maeline Mendy (Francia)

Centrocampista: Nermyne Ben Khaled (Francia)

Centrocampista: Vicky López (Spagna)

Attaccante: Iman Beney (Svizzera)

Attaccante: Liana Joseph (Francia)

Attaccante: Chancelle Effa Effa (Francia)

L'analisi e gli approfondimenti degli Osservatori Tecnici costituiranno la base di un Rapporto Tecnico del torneo, che sarà disponibile nel corso dell'anno su uefatechnicalreports.com.