Anteprima finale UEFA Women's EURO U17: Spagna - Francia

La Spagna affronterà la Francia venerdì al Lilleküla Stadium di Tallinn per la finale degli Europei femminili UEFA Under 17.

La Spagna, sconfitta solo ai rigori dalla Germania nella emozionante finale dello scorso anno a Sarajevo, è tornata in finale anche in questa edizione dopo un'altra stagione da incorniciare. Ha vinto tutte le partite delle qualificazioni, ha battuto la Germania per 2-0 nella prima giornata, soffrendo solo nella semifinale di martedì allo Stadio Lilleküla contro l'Inghilterra quando ha chiuso il primo tempo sull'1-1 ma vinto 3-1 qualificandosi in finale per la decima volta in 14 edizioni.

Vicky López, che venerdì sarà la capitana della Spagna, si appresta a disputare la sua seconda finale consecutiva, dopo essere stata protagonista anche l'anno scorso ma aver sbagliato il rigore decisivo contro la Germania. La spagnola è stata poi nominata Giocatrice del Torneo dopo la vittoria ai Mondiali femminili FIFA U17 in India, una competizione alla quale hanno partecipato anche le giocatrici della squadra 2023, Ainhoa Alguacil e Cristina Librán.

La Francia spera invece di riscattarsi dalle tre finali perse diventando la quarta nazione diversa a vincere il torneo. Le francesi hanno superato agevolmente la fase a gironi e, con una straordinaria prestazione in semifinale, hanno sconfitto per 10-2 una squadra contro cui avevano perso nelle qualificazioni: la Svizzera. Con la tripletta di Maeline Mendy e la doppietta di Chancelle Effa, entrambe si sono portate a pari merito con l'inglese Michelle Agyemang, in testa alla classifica marcatrici con quattro gol.

Le due nazioni si sono già incontrate una volta in finale: nel 2011 a Nyon, in Svizzera. In quell'occasione, Alba Pomares ha segnato nei minuti di recupero (di quella che allora per l'U17 si giocava in 80 minuti), mentre tra le calciatrici in campo c'erano volti noti come Alexia Putellas, Kadidiatou Diani e Griedge Mbock Bathy. In cinque fasi finali la Spagna non ha mai perso con la Francia.

La Spagna è alla sua decima finale (record), una più della Germania.

La Spagna va a caccia del quinto titolo; la Germania detiene il record con otto. La Spagna è campione del Mondo FIFA a livello WU17 dopo il successo nelle edizioni del 2018 e 2022 (con Vicky López nominata miglior giocatrice, e con Ainhoa Alguacil e Cristina Librán presenti nel successo dell'anno scorso in India).

La Francia ha perso le tre precedenti finali disputate: 2007/08 contro la Germania, 2010/11 contro la Spagna e 2011/12 contro la Germania. Nel 2012 la Francia ha vinto la Coppa del Mondo femminile FIFA U17.

La Francia può diventare la quarta nazione diversa a vincere il torneo dopo Germania, Spagna e Polonia.

Questa è la prima finale senza la Germania dal successo della Spagna sulla Svizzera nel 2014/15 (non si è disputata fase finale né nel 2019/20 né nel 2020/21).

La Spagna può diventare la prima squadra a vincere tutte e cinque le partite di una fase finale di EURO WU17 nei tempi regolamentari da quando è stata introdotta la fase a gironi nel 2013/14.

La Spagna può anche chiudere con 11 vittorie su 11 comprese le qualificazioni (la Germania aveva vinto tutte le otto partite nelle edizioni del 2007/08 e 2008/09 con il vecchio formato).

La Spagna è imbattuta da 20 partite di EURO WU17, comprese le qualificazioni (ma non ai calci di rigore), dalla sconfitta per 3-1 contro i Paesi Bassi nelle semifinali del 2019. La Spagna è a due lunghezze dal record della Germania, stabilito nelle prime 22 partite di EURO WU17.