Anteprima semifinali Women's EURO Under 17 2023: Francia - Svizzera, Spagna - Inghilterra

Le semifinali del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile si giocano martedì a Tallinn. Francia, Svizzera, Spagna e Inghilterra sono in lizza per prendere il posto della Germania come detentrice del titolo.

Conosciamo le semifinaliste

Fase a eliminazione diretta Semifinali: martedì Francia - Svizzera (16:00, Kadriorg Stadium, Tallinn)

Spagna - Inghilterra (18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn) Finale: venerdì Spagna/Inghilterra - Francia/Svizzera (18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn) Orari CET, l'Estonia è un'ora avanti

La Francia, sette volte semifinalista e quattro volte finalista, è alla ricerca del suo primo titolo europeo femminile Under 17. Si è aggiudicata il primo posto nel girone battendo Svezia e Polonia per 3-0 e pareggiando 1-1 contro l'Inghilterra.

Highlights: Polonia - Francia 0-3

Dopo aver vinto la gara d'esordio per 4-0 contro le padrone di casa dell'Estonia, la Svizzera ha perso 3-0 contro la Spagna. Dunque, doveva battere le detentrici della Germania allo stadio Kadriorg e così ha fatto, trionfando 2-1.

Highlights: Svizzera - Germania 2-1

Taeryne Job e Mélinda Mendy hanno giocato la semifinale di un anno fa, persa dalla Francia per 1-0 contro la Germania.

La Svizzera ha battuto la Germania nella semifinale del 2015. È stata l'ultima volta che la Germania non è riuscita a raggiungere la finale prima dell'eliminazione di sabato.

Dove guardare: TV/streaming

La Spagna ha vinto 2-0 contro la Germania nella prima gara del torneo e, al Lilleküla Stadium, ha battuto Svizzera (3-0) ed Estonia (6-0).

Highlights: Germania - Spagna 0-1

L'Inghilterra si è qualificata con una gara d'anticipo battendo Polonia 2-1 e Svezia 3-1, ma in seguito all'1-1 contro la Francia è arrivata seconda nel Gruppo B per differenza reti.

Highlights: Svezia - Inghilterra 1-3