Dove guardare Women's EURO U17: TV e streaming

Chi detiene i diritti di trasmissione per Women's EURO Under 17

Verifica il palinsesto delle singole emittenti per sapere quali partite saranno trasmesse in televisione o in streaming nel proprio territorio.

Tutte le informazioni sono soggette ad accordi tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming in alcuni territori su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Controlla la schermata iniziale di UEFA.tv per le partite disponibili nel tuo territorio.

Emittenti partner ufficiali di Women's EURO Under 17

Women's EURO Under 17 verrà trasmesso in TV e in streaming in Europa e nel mondo attraverso le emittenti partner. Consulta l'emittente per il tuo territorio nella lista di sotto.

Europa

Albania: RTSH

Andorra: TVE

Armenia: Public TV Armenia

Austria: ORF

Azerbaijan: Public TV Azerbaijan

Belgio: RTBF, VRT

Bosnia-Erzegovina: Sportklub Balkans

Bulgaria: BNT

Croazia: Sportklub

Cechia: Česká televize

Cipro: CyBC

Danimarca: DKDR Sport

Estonia: ERR

Isole Faroe: DKDR Sport

Finlandia: YLE

Georgia: GPB

Grecia: ERT Greece

Groenlandia: DKDR Sport

Ungheria: MTVA Hungary

Islanda: RÚV

Israele: KAN

Italia: RAI

Kazakistan: KZTV

Kosovo: RTK Kosovo

Lettonia: LT

Liechtenstein: SRG SSR

Lituania: LRT

Lussemburgo: RTBF, VRT

Malta: PBS

Moldavia: TVR

Montenegro: Sportklub Balkans

Paesi Bassi: NOS

Macedonia del Nord: Sportklub Balkans

Norvegia: NRK, TV2-N

Polonia: TVP

Portogallo: RTP Portugal

Repubblica d'Irlanda: RTE

Romania: TVR

San Marino: RAI

Serbia: Sportklub Balkans

Slovacchia: RTV Slovakia

Slovenia: Sportklub Balkans

Spagna: TVE

Svezia: SVT

Svizzera: SRG SSR

Turcha: TRT

Ucraina: PBC UcrainaRegno Unito: BBC

Città del Vaticano: RAI

Paesi extraeuropei

Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Gabon, Repubblica di Guinea, Costa d'Avorio, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Ruanda, Senegal, Seychelles, Togo: New World TV

Stati Uniti (incluse Samoa Americane, Guam, Isole Marianne, Porto Rico, Isole Vergini Americane): TUDN (Univision)

Tutte le informazioni sono soggette a possibili modifiche.