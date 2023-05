Dove guardare Women's EURO U17: TV e streaming

Chi detiene i diritti di trasmissione per Women's EURO Under 17

Verifica il palinsesto delle singole emittenti per sapere quali partite saranno trasmesse in televisione o in streaming nel proprio territorio.

Tutte le informazioni sono soggette ad accordi tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming in alcuni territori su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Controlla la schermata iniziale di UEFA.tv per le partite disponibili nel tuo territorio.

Emittenti partner ufficiali di Women's EURO Under 17

Women's EURO Under 17 verrà trasmesso in TV e in streaming in Europa e nel mondo attraverso le emittenti partner. Consulta l'emittente per il tuo territorio nella lista di sotto.

Europa

Albania: RTSH Sport

Bulgaria: BNT

Estonia: ERR

Italia: RAI

Kazakistan: qazsport

Polonia: tvpsport.pl, TVP Sport app

Portogallo: Canal 11, RTP Play

Repubblica d'Irlanda: RTÉ Player

Romania: TVR 3

Spagna: RTVE Play

Svizzera: SRF, RTS, RSI

Ucraina: PBC Ukraine (canali locali), Suspline digital

Regno Unito: BBC (Red Button)

Paesi extraeuropei

Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Gabon, Repubblica di Guinea, Costa d'Avorio, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Ruanda, Senegal, Seychelles, Togo: New World TV

Stati Uniti (incluse Samoa Americane, Guam, Isole Marianne, Porto Rico, Isole Vergini Americane): TUDN (Univision)

Tutte le informazioni sono soggette a variazioni.