UEFA Women's EURO Under 17 2023: calendario e risultati

Spagna, Inghilterra e Francia si sono qualificate alle semifinali del Campionato Europeo UEFA Femminile Under 17 con una partita ancora da giocare in Estonia, mentre la Germania ha battuto le padrone di casa mercoledì rimanendo in corsa per un l'ultimo posto disponibile.

Calcio d'inizio orario CET, l'ora locale è un'ora avanti.

Dove seguire il torneo: TV, streaming

Fase a gironi

Prima giornata

Domenica 14 maggio

Gruppo A

Germania - Spagna 0-2 (Kadriorg Stadium, Tallinn)

Estonia - Svizzera 0-4 (Lilleküla Stadium, Tallinn)

Highlights: Estonia - Svizzera 0-4

Gruppo B

Inghilterra - Polonia 2-1 (Võru Stadium, Võru)

Svezia - Francia 0-3 (Tartu Tamme Stadium, Tartu)

Highlights: Inghilterra - Polonia 2-1

Seconda giornata

Mercoledì 17 maggio

Gruppo A

Estonia - Germania 0-5 (Kadriorg Stadium, Tallinn)

Spagna - Svizzera 3-0 (Lilleküla Stadium, Tallinn)

Highlights: Germania - Spagna 0-2

Gruppo B

Polonia - Francia 0-3 (Võru Stadium, Võru)

Svezia - Inghilterra 1-3 (Tartu Tamme Stadium, Tartu)

Highlights: Svezia - Francia 0-3

Terza giornata

Sabato 20 maggio

Gruppo A

Svizzera - Germania (Kadriorg Stadium, Tallinn)

Spagna - Estonia (Lilleküla Stadium, Tallinn)



Gruppo B

Francia - Inghilterra (12:00, Võru Stadium, Võru)

Polonia - Svezia (12:00, Tartu Tamme Stadium, Tartu)

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ESP Spagna Ora in gioco 2 2 0 0 5 0 5 6 GER Germania Ora in gioco 2 1 0 1 5 2 3 3 SUI Svizzera Ora in gioco 2 1 0 1 4 3 1 3 EST Estonia Ora in gioco 2 0 0 2 0 9 -9 0

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti FRA Francia Ora in gioco 2 2 0 0 6 0 6 6 ENG Inghilterra Ora in gioco 2 2 0 0 5 2 3 6 POL Polonia Ora in gioco 2 0 0 2 1 5 -4 0 SWE Svezia Ora in gioco 2 0 0 2 1 6 -5 0

Semifinali

Martedì 23 maggio

16:00, Kadriorg Stadium, Tallinn

18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn

Nelle semifinali, la vincitrice del Gruppo A affronta la seconda classificata del Gruppo B e viceversa. L'assegnazione delle semifinali agli stadi avverrà dopo la fase a gironi.

Finale

Venerdì 26 maggio

18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn

Stadi

Kadriorg Stadium, Tallinn

Lilleküla Stadium, Tallinn

Tartu Tamme Stadium, Tartu

Võru Stadium, Võru